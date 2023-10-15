Tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 76 obje ve 312 sikke ele geçirildi

Tekirdağ'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 76 obje ve 312 sikke ele geçirildi

AA
Yayınlanma: 15.10.2023 - 16:00
Tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 76 obje ve 312 sikke ele geçirildi
Abone Ol google-news

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 76 obje ve 312 sikke ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Atatürk Mahallesi'nde yaşayan Ç.G'nin evinde arama yapıldı.

Aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 76 obje, 312 sikke, dedektör ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Ev sahibi Ç.G. gözaltına alındı.


tekirdağ tarihi eser kaçakçılığı tarihi eser

İlgili Haberler

İlber Ortaylı’dan tarihi eser kaçakçılığına tepki: ‘Türk halkı, eski eserlerine sahip çıkmalı’

İlber Ortaylı’dan tarihi eser kaçakçılığına tepki: ‘Türk halkı, eski eserlerine sahip çıkmalı’
Turist tarihi eser kaçakçılığından gözaltına alınmıştı: İstenen ceza belli oldu!

Turist tarihi eser kaçakçılığından gözaltına alınmıştı: İstenen ceza belli oldu!
Belçikalı turist çift tarihi eser kaçakçılığından gözaltına alınmıştı: Kültür Varlıkları Müdürü’nden açıklama geldi

Belçikalı turist çift tarihi eser kaçakçılığından gözaltına alınmıştı: Kültür Varlıkları Müdürü’nden açıklama geldi

En Çok Okunan Haberler