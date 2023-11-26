Hatay'da uyuşturucu ve tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 43 adet sikke, uyuşturucu madde ve 2 ruhsatsız silah ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 26.11.2023 - 09:15
Hatay'da uyuşturucu ve tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarihi eser kaçakçılığı ile uyuşturucu imal ve ticaretini önlemeye yönelik, ilçeye bağlı Çaylı Mahallesi’ndeki bir adrese operasyon düzenledi.

Ekiplerin adreste yaptığı aramada 43 adet sikke, tarihi eser niteliğinde değerlendirilen bir kupa, 40 gram eroin, 0,62 gram metamfetamin, 0,72 gram bonzai, 2 ruhsatsız tabanca, 5 adet fişek ele geçirildi.

1 TUTUKLAMA

Adreste bulunan şüpheliler İ.A., H.A. ve F.G. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 


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