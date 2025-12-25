'Tarihi geçmiş çikolataların ücretsiz dağıtıldığı' iddiası: 20 öğrenci hastaneye kaldırıldı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
25.12.2025 16:31:00
DHA
Kütahya'da bir okulun bahçesinde ücretsiz dağıtılan çikolataları yiyen 20 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Kütahya'da bir bakkal işletmecisi, Şehit Uzman Çavuş Hasan Kahraman Ortaokulu'nun bahçesinde, öğrencilere ücretsiz olarak çikolata dağıttı. Bu çikolataları yediği belirtilen 20 öğrenci, kısa bir süre sonra rahatsızlandı.

20 ÖĞRENCİ HASTANELİK OLDU

Hastaneye kaldırılan öğrenciler, tedavi altına alındı. Polis, şikayet sonrası inceleme başlattı. 

BAKKAL GÖZALTINDA

Bakkal işletmecisi M.A.Ç., polis ekiplerince gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen M.A.Ç. ifadesi için polis merkezine götürüldü.

Öte yandan tarihi geçmiş olduğu öne sürülen çikolatalar, Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Kütahya Tarım İl Müdürlüğü ekiplerince incelemeye alındı.

