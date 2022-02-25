Tarihi gün: 6 muhalefet partisinin 28 Şubat’ta yapacağı toplantının ayrıntıları ortaya çıktı

25 Şubat 2022 Cuma, 16:25

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem çalışmaları için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun daveti üzerine 12 Şubat tarihinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ankara-Ahlatlıbel’de bir araya gelmişti.

6 muhalefet partisinin temsilcilerinin bir araya geldiği toplantı 5 saat 15 dakika sürmüş ve toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada, üzerinde uzlaşıya varılan yeni sistemle ilgili mutabakat metninin 28 Şubat’ta kamuoyuna açıklanacağı duyurulmuştu.

Muhalefet partisi liderlerinin katılımıyla 28 Şubat’ta yapılacak toplantının hazırlıkları sürerken ayrıntılar da netleşmeye başladı.

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI OKUYACAK

Çankaya’daki Bilkent Otel’de saat 13.30’da gerçekleşecek toplantıda genel başkanların oturma düzeninin, partilerinin alfabetik sırasına göre yapılması kararlaştırılırken, parti genel başkanlarının imzalayacağı 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' metninin genel başkan yardımcıları tarafından okunması üzerinde anlaşıldı.

Gazeteciler, yazarlar, medya temsilcileri, akademisyenler, meslek örgütleri, kadın örgütleri, işçi konfederasyonları, insan hakları örgütleri başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları ve basının yer alacağı toplantıya yaklaşık 750 kişi katılacak.

SUNUCU İSİM TULUHAN TEKELİOĞLU

Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre toplantının sunuculuğunu İYİ Parti’nin önerisi ve diğer partilerin de ortak kararıyla gazeteci Tuluhan Tekelioğlu yapacak. Tekelioğlu toplantıya ilişkin Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, “Herkesin umutla beklediği bir gün. Bu tarihi görevin bir parçası olmak benim için onur. 6 partinin ortak kararı ile bu teklif geldi” dedi.

Partiler ise 50’şer kişilik kontenjanla eşit şekilde temsil edilecek.

3 BÖLÜM, 24 SAYFADAN OLUŞACAK

6 genel başkan yardımcısı sırayla yaklaşık 5’er 6’şar dakikalık sürelerle 3 bölümden oluşan 24 sayfalık metni sunacak. Sonrasında genel başkanlar davet edilerek birlikte mutabakat metnini imzalayacaklar. Tarihi toplantının yaklaşık 1 saat sürmesi bekleniyor.

Yasama, yürütme ve yargı temel ayaklarından oluşan parlamenter sistem taslağında “Demokratik Sistemin Temel Esasları" ana başlığında ifade, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı, basın özgürlüğü gibi temel hak ve özgürlükler, kamu yönetimi, kamuya alım süreçlerinde liyakat ve mülakat, yolsuzlukla mücadele ve siyasi etik gibi önemli başlıklar yer alıyor.

Öte yandan “Güçlendirilmiş parlamenter sistem ile Türkiye’yi yaşadığı bu derin siyasi ve ekonomik krizden çıkartacağız” iddiasıyla toplanan 6 muhalefet partisinin ortak çalışmayla çok sağlam bir temel attıklarını ve bu temel üzerinde Cumhuriyetin ikinci yüzyılında ülkeyi demokrasiyle taçlandırmayı hedefledikleri söyleniyor.