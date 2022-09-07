Tarihi Mısır Çarşısı'nda esnaf kavgası: Sandalyeler havada uçuştu

İstanbul Eminönü’nde bulunan Tarihi Mısır Çarşısı girişinde esnaflar arasında kavga çıktı. Tekme ve sandalyelerin havada uçtuğu kavga anları bir yurttaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

İHA
07 Eylül 2022 Çarşamba, 19:07
Tarihi Mısır Çarşısı'nda esnaf kavgası: Sandalyeler havada uçuştu
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Olay, bugün akşam saatlerinde Fatih Eminönü'nde bulunan Tarihi Mısır Çarşısı önünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Mısır çarşısının girişinde henüz belirlenemeyen bir nedenle esnaflar arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine saldırdı. Çevrede bulunan dükkan raflarından ne bulduysa birbirlerine fırlatan esnafı yurttaşlar güçlükle ayırmaya çalıştı.

Taraflar arasında yaşanan gerginlik ise çevrede bulunan polis ekiplerinin müdahale etmesi ile sonlandırıldı.

Esnaflar arasında yaşanan gerginlikte tarafların birbirlerine saldırdığı o anlar bir yurttaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.


Tarihi Mısır Çarşısı

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