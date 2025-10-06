Tarihi panayırda satışa sunulan taklit ürünler tepki topladı

Hititler’den Osmanlı’ya kadar birçok medeniyetin izlerini taşıyan Zile, asırlık panayırıyla biliniyor. Osmanlı döneminde Anadolu’nun 6 büyük panayırından biri olarak gösterilen Zile Panayırı, geçmişte at yarışları, güreş müsabakaları ve cambaz gösterileriyle büyük ilgi görüyordu. Ancak günümüzde panayırın ticari yönü, tarihi ve kültürel özelliğinin önüne geçti. Panayır alanında bu yıl taklit ve markasız ürünlerin satıldığı dikkat çekerken, Zile Belediyesi’nin gözetiminde gerçekleşen organizasyonda zabıta ekiplerinin yeterli denetim yapmadığı ileri sürüldü.

Tokatlı esnaf Fatih Sofuoğlu, Zile Belediyesi’ni eleştirerek, "Tokat esnafı olarak Zile Panayırı’nı gezmeye geldik ama çok şikayetçiyiz. Biz Tokat’ta marka ürünleri satamazken burada belediye adı altında marka ürünlerin taklitleri satılıyor. Bize gelince malımıza, mülkümüze ve paramıza el koyuyorlar ama burada belediye adı altında satış yapılmasına göz yumuluyor. Bu haksızlığa birilerinin dur demesi gerekiyor" dedi.