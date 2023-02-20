Tarihi Pertevniyal Lisesi öğrencileri eşyalarını topladı

İstanbul Valiliği tarafından riskli olduğuna karar verilen 93 okuldan biri olan tarihi Pertevniyal Lisesi'nde, öğrenciler ve öğretmenler okula gelerek eşyalarını topladı.

DHA
Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 14:22
Tarihi Pertevniyal Lisesi öğrencileri eşyalarını topladı
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İstanbul Valiliği'nin, riskli bulunan 93 okul ile eğitim kurumunun öğrencilerinin depreme güvenli okullara nakledileceğini açıklamasının ardından okulların tahliye işlemleri devam ediyor.

Riskli okullar arasında bulunan ve 1872 yılından bu yana eğitimine devam eden Pertevniyal Lisesi öğrenci ve öğretmenleri okula gelerek eşyalarını topladı.

Pertevniyal Lisesi'nin öğrencileri eğitimlerine Şehremini Anadolu Lisesi'nde devam edecek.

Pertevniyal Lisesi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "20.02.2023 itibarıyla kardeş ve komşu okulumuz Şehremini Anadolu Lisesinde misafir olacağız. Şehremini Lisesi Müdürü Yüksel Köşker, Müdür Yardımcıları başta olmak üzere okulun tüm öğretmen, öğrenci ve velilerine teşekkür ederiz. Bekle bizi PL" ifadeleri yer aldı.


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