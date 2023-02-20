Deprem bölgelerinde okulların açılışı ertelendi mi? Deprem bölgelerinde okullar ne zaman açılacak?

Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 12:31

Güncelleme: 20 Şubat 2023 - 12:34

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki, 10 ili etkileyen depremlerin ardından okullar tatil edilmişti. Yurttaşlar, deprem bölgelerindeki 10 ilde okulların ne zaman açılacağını araştırıyor. Yurttaşlar tarafından ''Deprem bölgelerinde okulların açılışı ertelendi mi? Deprem bölgelerinde hangi il ve ilçelerde okullar açılacak?'' soruları aratılıyor. İşte ayrıntılar...

DEPREM BÖLGELERİNDE OKULLARIN AÇILIŞI ERTELENDİ Mİ?

10 ilde okulların açılış tarihi ertelendi.

DEPREM BÖLGELERİNDE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Malatya Afet Koordinasyon Merkezi'nde, deprem bölgesindeki öğrencilerin eğitimine ilişkin alınan yeni kararları açıkladı. Açıklamaya göre okulların açılış tarihleri şu şekilde:

Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da merkez ve tüm ilçelerde 1 Mart,

Gaziantep ve Osmaniye'de 13 Mart'ta

Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da ise 27 Mart'ta eğitime öğretime başlanacak.