Tarihi surlar depo ve düğün salonu olarak kullanılıyor: İşte Topkapı'nın içler acısı hali

17 Eylül 2022 Cumartesi, 17:27

İstanbul Topkapı’daki tarihi surların depo, ev ve düğün salonu olarak kullanıldığı, tarihi bölgenin tahrip edildiği görüldü.

Arkeolog Ömer Faruk Yavaşçay, geçen günlerde Ayasofya’nın içindeki "Kutsal Topraklar" çini tablosunun en önemli parçası olan Kâbe tasvirinin uzun zamandır kayıp olduğunu gündeme getirmiş, pek çok haber kanalı bu konuyu kamuoyuna duyurmuştu. Türkiye’nin kendi tarihi eserlerini koruma konusunda çok fazla eksiği olduğunu söyleyen Yavaşçay, bu sefer de Topkapı’daki birçok soruna değindi.

Gerçek Gündem'den Melisa Gülbaş'ın haberine göre; Topkapı surlarının dünyada az kalmış surlardan bir tanesi olduğunu belirten Yavaşçay, Türkiye’de surların sadece Diyarbakır, İznik ve İstanbul’da bulunduğunu söyledi. Yavaşçay, “Haliç ve Marmara denizi kıyısındaki surların çoğu yıkıldı, günümüze çok azı ulaşabilmiş. Bunları kurtarmamız lazım, geleceğe miras bırakmamız lazım” dedi.

Surların ev, depo ve düğün salonu olarak kullanıldığını söyleyen arkeolog, Topkapı surlarının içler acısı halinin düzeltilmesi için yetkilileri göreve çağırdı.

TOPKAPI SURLARI FARKLI AMAÇLARLA KULLANILIYOR

Tarihi surların farklı amaçlar için kullanılmasının kesinlikle yanlış olduğunu ve surlara çok ciddi zararlar verdiğini belirten Yavaşçay, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bazı surlar depo olarak kullanılıyor. Tarihi Topkapı Surlarının içinde işçilerin kaldığını gördük ve işçiler burayı ev gibi kullanıyorlar, bu çok garip bir durum. Ayrıca bazı surlar da düğün salonu olarak özel günlerde kullanılıyor. Bu surların turizm amaçlı kullanılması lazım çünkü bunların hepsi önemli tarihi eserler. Tarihi eserlerin düğün gibi amaçlarla kullanılması yanlış, buranın yerli ve yabancı turistlere açılması lazım.

SURLAR NEDEN RESTORE EDİLMİYOR?

Surların çok kötü durumda olduğunu belirten Yavaşçay, tarihi surların en kısa sürede yenilenmesi gerektiğini söyledi:

M.S. 400’lü yıllarda, Doğu Roma zamanında yapılan Tarihi Topkapı Surları’nın durumu çok kötü. Bu surların çok fazla kulesi var ama bu kulelerin çoğu çatlamış. Kulelerin restore edilmesi gerekirken burası sadece kapatılmış durumda. Restore edilmeyip buranın kapatılması yoldaki arabalara da zarar verebilir çünkü surlar sağlam değil, yakın zamanda yıkılabilir.”

BİRBİRİNDEN OTO YIKAMAYLA AYRILAN TARİHİ KİLİSELER

1800’li yılların başında Osmanlı Dönemi’nde yapılan iki tarihi kilisenin oto yıkama, bina ve otelle birbirinden ayrıldığını belirten arkeolog, “Topkapı’da yer alan Rumlara ait Ayios Nikolaos kilisesi ve Sırplara ait Nigoğos kilisesi günümüzde ziyaretçilere kapalı durumda. Maalesef bu iki kilisenin ortasında oto yıkama, bina ve otel var. Bu üç yapı olmasa iki kilise aynı bahçede buluşacaktı, yetkililerin bu konuyla ilgilenmesi lazım” ifadelerini kullandı.

Bu iki kilisenin ortasındaki üç yapının kaldırılması gerekirken otelin dış cephesini yenilemesi karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Yavaşçay, “Fatih Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ya da Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı bu konuyla ilgilenmeli, kiliseler bu yapılardan kurtarılmalı” dedi.