Tarihi Taşköprü, yazılamalarla kirletildi: Adana Büyükşehir Belediyesi yazılardan arındırdı

Adana Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetim Şube Müdürlüğü (KUDEB) ekipleri, tarihi Taşköprü üzerine yazılan yazıları temizledi. Temizlik çalışmalarını denetleyen Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, tarihi mirasın korunması gerektiğini vurguladı.

"VATANDAŞ OLARAK BU ÇALIŞMALARA SAHİP ÇIKMALIYIZ"

Güngör Geçer, "Bugün tarihi bir mekandayız, Taşköprü’deyiz. Taşköprü Adana ve dünya tarihi açısından çok önemli kültürel bir miras. Taşköprü dünyada kullanıma açık olan en eski köprü unvanını taşıyor. Az önce de Almanya’dan gelen bir grup turistin burayı ziyaret ettiğine tanıklık yaptık. Maalesef köprü üzerine çeşitli yazılar yazılarak tarihi dokuya, görüntüye zarar verilmiş. Adana Büyükşehir Belediyesi olarak köprümüzün bakımını yapıyoruz, temizliyoruz. Tarihimizi, kültürümüzü korumak zorundayız. Köprü üzerine, taş doku üzerine çeşitli maddelerle yazılan yazılar tarihi dokuya zarar veriyor. Geçmişten bizlere miras kalan eserleri tahrip etmeye, zarar vermeye hiç birimizin hakkı yok. Her vatandaşımızın bu mirası, kültürel değerlerimizi koruması gerek. Biz kurum olarak bu çalışmaları yapıyoruz ama vatandaş olarak da bu çalışmalara sahip çıkmalıyız" diye konuştu.