Tarihi Tunca Köprüsü, hızlı tren çalışması nedeniyle kapatıldı

27 Aralık 2022 Salı, 14:08

Edirne şehir merkezinde devam eden yüksek hızlı tren çalışmaları nedeniyle, Tunca Köprüsü üzerinden Karaağaç istikametine gidiş ve gelişler 3 gün süreyle araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi'nin ilk etabı olan 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule Hattı'nın 2024 yılında tamamlanması hedefleniyor.

2019 yılında yapımına başlanan Çerkezköy-Kapıkule Hattı'nda fiziki ray serim işlemleri devam ediyor.

Şehir merkezinden Karaağaç Mahallesi'ne, Karaağaç'tan da şehir merkezine gidecek vatandaşların, Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü'nü kullanmaları istendi.

Tarihi köprü, 27 Aralık-29 Aralık tarihlerinde yaya ve araç trafiğine kapalı tutulacak.

HALKALI-KAPIKULE HIZLI TREN ÇALIŞMASI

Edirne Valiliği'nden geçen günlerde yapılan paylaşımda, 2019 yılının haziran ayında yapımına başlanana Halkalı- Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın, Çerkezköy'den Kapıkule'ye kadar olan hattaki çalışmaların 2024 yılı içerisinde bitirilmesinin planlandığı bildirildi. Geri kalan kısmında 2 etap daha bulunan projede Halkalı- Ispartakule ve Ispartakule- Çerkezköy hatlarındaki çalışmalarla ilgili olarak da ihale süreçlerinin tamamlandığı belirtilen açıklamada, sözleşme sürecinin devam etiği aktarıldı. Açıklamada, bu hatların da bitiği zaman Halkalı’dan Kapıkule’ye kadar olan yolculuğun 1 saat 20 dakikaya kadar düşmüş olacağı ifade edildi.