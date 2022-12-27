FSM Köprüsü'nde zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Köprüde takla atan bir otomobilin alev aldığı kazada 4 kişi de yaralandı.
Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'ndeki zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Anadolu'dan Avrupa yakasına geçiş yönünde meydana gelen trafik kazası nedeniyle bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
4 aracın karıştığı kazanın ardından Avrupa yakasına geçiş yönünde yolun 2 şeridi trafiğe kapatıldı, bölgede bir süre yoğun trafik oluştu.
Kazaya karışan araçlarda ağır hasar meydana gelirken, bir aracın takla attığı, başka bir aracın köprü bariyerini de aşarak denize düşmek üzereyken yan yola devrildiği görüldü.
İtfaiye ekiplerinin kazaya karışan araçları kaldırmasıyla köprüdeki trafik normale döndü.
Fotoğraf: DHA
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