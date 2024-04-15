Yayınlanma: 15.04.2024 - 14:55

Güncelleme: 15.04.2024 - 15:11

Karaman’da 45 çocuğun cinsel istismara maruz bırakılması skandalı ile gündeme gelen Ensar Vakfı’nın eski Muğla Şube Başkanı Prof. Dr. Osman Raşit Işık, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı’na atanmasına tepkiler sürüyor. Türkiye Komünist Gençliği, Eğitim Fakültesi’nde eylem düzenledi. Dekanın odasına “Tarikatçı dekan istemiyoruz”, “Bilimsel eğitimden vazgeçmeyeceğiz”, “Ensarcılar dışarı üniversiteler bizimdir” yazılı kağıtları asan öğrenciler sık sık “Şeriata faşizme karanlığa geçit yok”, “Boyun eğme memlekete sahip çık” sloganlarıyla attı.

“IŞIK’IN EĞİTİMCİ YETİŞTİRECEK EHLİYETİ YOKTUR”

Fakülte kantininde basın açıklamasında Karaman'daki skandalın hatırlatılarak “Osman Raşit Işık’ın eğitimci yetiştirecek ehliyeti yoktur. Bu alanda bir liyakatı bulunmadığı doğru olmakla birlikte, sorun tek başına bir liyakat sorunu değildir. Aksine bu atamayı yapanlar açısından son derece tutarlıdır. Osman Raşit Işık ülkenin karanlığa mahkum olmasında kendisine görev biçilen bir gericiden ibarettir. Sorun göründüğünden daha derin bir sorundur. Üniversitemize liyakatsiz bir şekilde atanmış, tarikatlarla açık bir şekilde bağı bulunan vakfın eski yöneticisi Osman Raşit Işık tepesinde sermaye sınıfının durduğu bir saadet zincirinin sonucudur. Zincirin bir halkasına takılıp kalmayacak zincirin bütün halkalarının parçalanmasının yollarına bakacağız” denildi.

“KARANLIĞA GEÇİT VERMEYECEĞİZ”

Osman Raşit Işık’ın rektörlüğün önerisiyle YÖK tarafından atandığı aktarılan açıklamada “Önerenlere kimin tavsiye ettiğini, tavsiye edenlerin önünü kimlerin açtığını çok iyi biliyoruz. Bu rezaletin faili memleketin ve eğitimin gericileştirilmesinde doğrudan sorumluluk alan siyasal iktidar olsa da mimarı gericilikten çıkarı olan sermaye sınıfının bizzat kendisidir. Siyasi iktidarın amacı, laiklik ve cumhuriyet düşmanı nesiller yetiştirerek; halkı açlık ve yoksulluğa mahkûm eden sermaye sınıfının ihtiyaçlarına yönelik bir toplum yaratmaktır. Sermaye sınıfının işbirlikçisi AKP iktidarının üniversitelerimize yaşamın her alanında yaymaya çalıştıkları karanlığa geçit vermeyeceğiz. Üniversiteye bilim üretmeye gelmiş, laiklikten vazgeçmeyen, ülkenin aydınlık geleceği için mücadele eden öğrenciler olarak geçmişinde istismarlar ve açık tarikat bağlantıları olduğu bilinen vakıf adı altındaki gerici yapılarda görev almış kişilerin kampüslerimizde görevlendirilmesini reddediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

“YOBAZLARIN İPLERİNİ ELİNDE TUTANLARI UNUTMAYACAĞIZ”

Laik ve bilimsel eğitimden yana olan eğitimciler istediklerini aktaran öğrenciler, “Bizler, üniversitelerimize 'ziyaret' başlığı altında gelen siyasilere ya da 'seminer' başlığı altında gelen patronlara el pençe divan duran rektörler, dekanlar ya da akademisyenler değil; bizlere bilimin ve aydınlanmanın yolunu açan, biz öğrencilerin insanca yaşama hakkını savunan, laik ve bilimsel eğitimden yana olan eğitimci kadrolar istiyoruz. Türkiye Komünist Gençliği olarak üniversitelerimizde gericilikle mücadele ederken yobazların iplerini elinde tutanları unutmayacağız. Mücadelemizi eşit ve parasız, bilimsel eğitimin kamusal bir hizmet olarak tanındığı, yobazlardan kurtulduğumuz aydınlık bir Türkiye kurana kadar sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.