Tarikatlar meşrulaştırılıyor

Yayınlanma: 09.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 09.04.2024 - 04:00

Laiklik Meclisi’nin Mart 2024 raporunda, “Mart ayı boyunca laiklik ihlalleri artmıştır. Bunun nedeni olarak yerel seçimler öncesinde özellikle düzen partilerinin laikliğe aykırı hareketlere hız vermeleri ve bununla birlikte ramazan etkinlikleri adı altında devlet, bürokrasi, siyasi partiler aracılığıyla yine benzer şekilde laiklik ihlallerinin yaşanmasıdır. Siyasi iktidarların yanı sıra ana muhalefet partisi de dâhil olmak üzere Meclis’teki muhalefet partilerinin dini söylem ve organizasyonları dikkat çekmektedir. Kamusal alanda yer almaması gereken dini söylem ve programların gerek belediyeler gerekse siyasi partiler eliyle siyasette egemen hale geldiği gözlemlenmektedir” denildi.

DİN İSTİSMARLI OY

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) ÇEDES projesi kapsamında, birçok laikilik karşıtı uygulamaya imza attığına vurgu yapılan raporda, “Yerel seçim propaganda süresince AKP, HÜDA-PAR ve YRP’nin yanı sıra ana muhalefet partisi ile birlikte diğer siyasi partilerin birçoğunun adaylarının ve yöneticilerinin de tarikat ve cemaatler ile aşiretlerden destek ve miting kürsülerinde Kuran ayetleri okuyarak oy istemesi, Şeyh Sait, Saidi Nursi gibi laiklik ve Cumhuriyet düşmanlarını miting kürsülerinden halk kahramanı ilan etmesi gericiliğin bir bütün olarak siyasette yerleştiğini ortaya koymakta, anayasaya aykırı olan tarikat ve cemaatleri meşrulaştırmaktadır” ifadeleri yer aldı.

RAPORDA ÖNE ÇIKAN İHLALLER

