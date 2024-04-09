Tarikatlar meşrulaştırılıyor

Türkiye’de giderek artan laiklik karşıtı uygulamalar birçok devlet kurumunda da görünür hale geldi. Laiklik karşıtı uygulamalara dikkat çekmek için faaliyet yürüten Laiklik Meclisi, 2024 Mart ayı Laiklik Raporu’nu yayımladı. Bu raporda 259 ana ve alt başlıkta laikliğe karşı uygulama gözlemlendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.04.2024 - 04:00
Tarikatlar meşrulaştırılıyor
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Laiklik Meclisi’nin Mart 2024 raporunda, “Mart ayı boyunca laiklik ihlalleri artmıştır. Bunun nedeni olarak yerel seçimler öncesinde özellikle düzen partilerinin laikliğe aykırı hareketlere hız vermeleri ve bununla birlikte ramazan etkinlikleri adı altında devlet, bürokrasi, siyasi partiler aracılığıyla yine benzer şekilde laiklik ihlallerinin yaşanmasıdır. Siyasi iktidarların yanı sıra ana muhalefet partisi de dâhil olmak üzere Meclis’teki muhalefet partilerinin dini söylem ve organizasyonları dikkat çekmektedir. Kamusal alanda yer almaması gereken dini söylem ve programların gerek belediyeler gerekse siyasi partiler eliyle siyasette egemen hale geldiği gözlemlenmektedir” denildi.

DİN İSTİSMARLI OY

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) ÇEDES projesi kapsamında, birçok laikilik karşıtı uygulamaya imza attığına vurgu yapılan raporda, “Yerel seçim propaganda süresince AKP, HÜDA-PAR ve YRP’nin yanı sıra ana muhalefet partisi ile birlikte diğer siyasi partilerin birçoğunun adaylarının ve yöneticilerinin de tarikat ve cemaatler ile aşiretlerden destek ve miting kürsülerinde Kuran ayetleri okuyarak oy istemesi, Şeyh Sait, Saidi Nursi gibi laiklik ve Cumhuriyet düşmanlarını miting kürsülerinden halk kahramanı ilan etmesi gericiliğin bir bütün olarak siyasette yerleştiğini ortaya koymakta, anayasaya aykırı olan tarikat ve cemaatleri meşrulaştırmaktadır” ifadeleri yer aldı.

RAPORDA ÖNE ÇIKAN İHLALLER  

  • Alanya’da Süleymancılar tarikatına ait yurtta, 10 çocuğu istismar ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan kişi hakkında toplam 94 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Çocukların darp edildiği de ortaya çıktı.
  • Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Kurucu Başkanı Prof. Dr. Türkan Saylan’a hakaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı AKP’li Alinur Aktaş ile İBB Meclisi’nin AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş hakkında yapılan suç duyuruları kapatıldı. Yapılan itirazlar da reddedildi.
  • Adana’nın Kozan ilçesinde bulunan Ahmet Yesevi Camisi imamı M.A, 11 yıl boyunca camideki Kur’an kursuna gelen bir çocuğu istismar ettiği iddiasıyla tutuklandı.
  • Laiklik Meclisi tarafından, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı’na gerici eğitim projesi ÇEDES kapsamında okullarda yürütülen “laiklik karşıtı faaliyetlerle” ilişkili kamu görevlilerinin soruşturulması talebiyle yapılan başvuru reddedildi.
  • Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın mütevelli heyeti başkanı olduğu İlim Yayma Cemiyeti’nin hizmet binası içerisine spor salonu yapmak için 25 Aralık 2023’te ihaleye çıkmıştı. İhaleyi Sinan İnşaat adlı şirket aldı. Buna göre iktidara yakınlığıyla bilinen ve gerici faaliyetleriyle dikkat çeken İlim Yayma Cemiyeti’nin spor salonu için belediyenin kasasından 8 milyon 271 bin TL harcanacağı ortaya çıktı.
  • Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Ankara ilçelerindeki tapu müdürlüklerine gönderdiği bir yazıyla ramazan ayı boyunca personel yemekhanelerini kapatma talimatı verdi. 

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