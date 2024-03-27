Başkanlık seçiminde tarikatlar devreye girdi, Akarca saf dışı bırakılmak isteniyor: Yargıtay’da Menzil etkisi

Yargıtay’daki başkanlık seçimi dün de sonuçsuz kaldı. Seçim mevcut başkan Mehmet Akarca, Muhsin Şentürk ve Ömer Kerkez arasında tıkandı. Menzil’in, Akarca’nın devre dışı kalmasını istediği, Kerkez ile Şentürk’ü desteklediği iddia edildi.

Aytunç Ürkmez
Yayınlanma: 27.03.2024 - 04:00
Başkanlık seçiminde tarikatlar devreye girdi, Akarca saf dışı bırakılmak isteniyor: Yargıtay’da Menzil etkisi
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Yüksek yargıdaki seçim süreci kapsamında önceki gün Yargıtay’da da başkanlık için üyeler sandık başına gitti. 

Mevcut Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca’nın da aday olduğu seçimde; Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak, milletvekilliği düşürülen Can Atalay hakkında AYM’nin “ihlal kararını” tanımayan ve AYM üyelerine yönelik suç duyurusunda bulunan 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez ve 12. Hukuk Dairesi Başkanı Ayhan Tuncal aday oldu. 

AKARCA’NIN OYU DÜŞTÜ

Beş adayın katıldığı seçimin ilk üç turunda hiçbir aday 348 üyenin salt çoğunluğu olan 175 oya erişemedi. Dördüncü turda Akarca, Kerkez ve Şentürk yarıştı. Akarca’nın oyu 110’dan 96’ya düşerken Kerkez ve Şentürk oyunu arttırdı. Ancak dördüncü ve beşinci turdan da sonuç çıkmadı. Seçim bugün tekrarlanacak.

Aynı zamanda başkanlık için yeniden aday olma süreci de başladı. Yargıtay kaynakları üç ismin dışında yeni bir adayın çıkmayacağı konuşuluyor. 

Bunun yanı sıra ise Yargıtay içinde kümelenen 90 üyeden oluşan Menzil grubunun 31 Mart sonrasına kalmaması için bugün ve yarın yapılacak turlarda seçimi Kerkez ile Şentürk arasına yönlendirmek için çalışacağı, bu amaçla Akarca’nın devredışı kalmasının hedeflendiği iddia ediliyor. 

Akarca’nın sosyal demokrat kesimin büyük bir kısmının oyları ile tarikat üyesi olmayan milliyetçi grubun oylarını alarak yarışta bu kadar ilerlediği konuşuluyor. Tarikat bağlantısı olmayan milliyetçi kesim ile sosyal demokrat kesimin bir kısmının oylarının da Kerkez’de birleştiği ileri sürülüyor. Tarikatçı oyların da Şentürk’te kenetlendiği belirtiliyor.


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