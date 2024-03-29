Eğitim ve yurt faaliyetlerine ilişkin yönetmelikte sınırlar kaldırıldı: Tarikatlara seçim rüşveti

Yurt yönetmeliğindeki değişiklikle vakıf ve derneklere getirilen sınırlama kaldırıldı. Böylece tarikatların eğitim alanındaki çalışmalarını genişletmesinin önü açıldı.

Aytunç Ürkmez
Yayınlanma: 29.03.2024 - 04:00
Eğitim ve yurt faaliyetlerine ilişkin yönetmelikte sınırlar kaldırıldı: Tarikatlara seçim rüşveti
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AKP iktidarı süresince vakıf adı altında birçok tarikat eğitimdeki çalışmalarını artırdı. Özellikle 2023’te uygulanmaya konan “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES)” projesi ile dine dayalı eğitimin milli eğitimin temeline oturtulma çalışmaları hız kazandı. İktidar son adımıyla da tarikat ve cemaatlerin dine dayalı eğitim çalışmalarını derinleştirmelerini sağlayacak bir karara imza attı. Söz konusu kararla kamu arazilerinin gerici örgütlere bedava tahsis edilebildiği düzenleme genişletildi. 

HEPSİ YARARLANACAK

İktidar tarafından dün alınan kararla 2017’de çıkarılan “Kamu Taşınmazları Üzerinde Eğitim ve Yurt Faaliyetleri İçin Üst Hakkı Tesis Edilmesine İlişkin Yönetmelik” adıyla çıkarılan düzenlemenin ismi, “Kamu Taşınmazları Üzerinde Eğitim ve Yurt Faaliyetleri İçin İrtifak Hakkı Tesis Edilmesine ve Kullanma İzni Verilmesine İlişkin Yönetmelik” şeklinde değiştirildi. 

2017’de getirilen düzenlemeyle AKP, kamu arazilerinin sadece Bakanlar Kurulu’nca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ile kamu yararına çalışan derneklere verilmesi sağlanıyordu. Birçok tarikat ve cemaat “vakıf” adı altında bu ayrıcalıktan faydalanıyordu. 

Yeni düzenlemeyle “Bakanlar Kurulu’nca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ile kamu yararına çalışan dernekler” ifadesi kaldırıldı. Böylece her türlü vakıf ve derneğe eğitim çalışması üzerinden kamu arazisinden faydalanma olanağı yaratıldı. 

KURAN KURSU ADI ALTINDA MEDRESE

Doğu’da bulunan birçok gerici grup, “yatılı Kuran kursu” kimliği ile yasadışı medrese çalışması yürütüyor. Bitlis Güroymak’ta ilçe müftülüğüne bağlı “Nurşin Erkek Kuran Kursu”nun Nakşibendi tarikatına ait “Şeyh Masum Medresesi” olduğu biliniyor. Medreselere resmi statü kazandırmak için çalışan Medrese Alimleri Vakfı Başkanı Muhammed Tayyip Elçi’nin Diyarbakır’daki medresesi de Diyanet’e bağlı olarak “Suffe Yatılı Erkek Kuran Kursu” adıyla çalışma yürütüyor. 

DİYANET'İN DE AYRICALIKLARI ARTIRILDI 

2017’deki düzenlemeyle Diyanet İşleri Başkanlığı’na Kuran ve hafızlık kursu ile din eğitimi vermesi için kamu arazisinin sağlanması kararlaştırılmıştı. Ancak yeni düzenlemeyle ÇEDES ile eğitim alanına giren ve dine dayalı “değerler eğitimi” de yönetmeliğe eklendi. Ayrıca eğitimcilerin “MEB’e karşı oluşturulan dine dayalı eğitim kurumu” diye nitelendirip karşı çıktığı Diyanet Akademisi’ne de konaklama alanları sağlaması için kamu arazisinden arsa almasının önü açıldı.


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