Tarım alanına santral yapılmayacak

Yayınlanma: 11.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 11.12.2024 - 04:00

Mahkeme, alanın tarım dışı kullanım iznini iptal etti. Hattat Holding’e bağlı Hema Elektrik Anonim Şirketi, Bartın Amasra’daki termik santrala karşı yurttaşlar yıllardır mücadele ediyor. Açılan davalarda Danıştay geçen aylarda, projenin iptal kararını onayladı. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) da şirketin kullanmak istediği 25.01 hektarlık alanın tarım vasfından çıkarılmasına ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı’na dava açtı. Zonguldak İdare Mahkemesi, davanın reddine karar verdi. Bunun üzerine ZMO, kararı istinafa taşıdı. Ankara Bölge İdare Mahkemesi ise, kamulaştırmada kamu yararı olmadığına karar verdi. Mahkeme dikili tarım arazileriyle sulu tarım arazilerinin tarımsal üretim amacı dışında kullanılamayacağı belirtti. Kararda, “Bakanlıklarca alınmış bir kamu yararı kararı olmadan tahsis edildiği görülen dava konusu işlemde hukuka uyarlıklık görülmemiştir. Zonguldak İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır” dendi. Alanın tarım dışı kullanımı iptal edildi.