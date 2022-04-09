Tarım Bakanı Kirişçi'nin sözlerine çiftçiden sert yanıt: 'Biz kendi kendimize bu hale düşmedik'

09 Nisan 2022 Cumartesi, 16:59

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Bizim açta açıkta kimsemiz yok, herkesin karnı tok, bu ülkenin üreticileri de nüfusun tamamını doyurmak için gece gündüz çalışıyor" açıklaması çiftçilerin tepkisini çekti.

İzmir Kiraz’da süt üretimi yapan Mehmet Kani, Bakan Kirişci’nin “tarımın siyasete alet edilmemesi” yönündeki sözleri karşısında şunları söyledi:

“Tarım siyasete alet edilmeyecekmiş, bizi bu hale düşüren kim? Partili Cumhurbaşkanlığı sistemi. Şu gördüğünüz traktöre mazotu depoyla alıyorduk. 70 litre mazot 1,610 TL. Traktörlere 5’er litre mazot koyuyoruz. Bir makine aldım 3 bin 500 lira. Şu anda 4 bin liraya makinanın bıçakları değişiyor sadece. Kendi kendimize bu hale gelmedik biz.”

Çiftçi şöyle konuştu

“Her şey neden pahalandı? Çiftçi üretimden vazgeçti. Bu mazotla bu gübreyle üretim yapamaz duruma düşüren iktidarın ta kendisi. Hele hele partili cumhurbaşkanlığı sistemi. Biz kendi kendimize bu hale düşmedik. Patatesin kilosu 20-25 TL keyfinden olmadı.

“SAMANIN KİLOSU 2 BİN 50 TL OLDU”

Mazotun litresini 23 -24 lira yapanlar düşünsün. Elektriğe yüzde 127 zam yapanlar düşünsün. Trakya’dan saman getiriyoruz, nakliye ücreti samanın kilosunu geçiyor. Samanın kilosu 2 bin 50 TL oldu. Yemin torbası 330 lira oldu. Bunların hepsi mazot yüzünden. Her Allah’ın günü mazota gübreye zam yap. Şimdi ektik, ekilen ürünlere de gübre atamadık. Bu da verim kıtlığı. Daha önce de bunu dile getirdik ama ‘ekin, dikin arkanızda biz varız’ arkamızda siz yoksunuz.

Sizler sadece bizim gırtlağımıza yapışmak için bekliyorsunuz arkamızda. Ziraat Bankası Tarım Kredi Kooperatifi, ‘Borcunuzu ödeyin’ diye bizim gırtlağımıza yapışıyor. ‘Zarar ediyorsanız ekmeyin’ diyordu iş bilenler işte çiftçi üretimden vazgeçince görüyorsunuz ekonominin durumunu.

“ÜÇ ÜRÜN YETİŞEN YERİ EKİP DİKEMEZ HALE GETİRDİNİZ”

Küçük Menderes’in topraklarında üç ürün yetişiyor. Üç ürün yetişen yeri ekip dikemez hale getirdiniz. Torbası 200 lira olan gübre mi vereceksin? Yüzde 30 indirimli elektrik mi vereceksin bana? Atatürk’ün efendilerini sizler köle yaptınız.”