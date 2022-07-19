Tarım Bakanı Vahit Kirişci Venezuela’ya toprak bakmaya gitti

19 Temmuz 2022 Salı, 17:43

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, haziran ayında duyurulan "Venezuela topraklarında tarım yatırımı yapma" anlaşmasının detaylarını görüşmek üzere Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve Venezuela Üretken Tarım ve Araziler Bakanı Wilmar Castro Soteldo ile bir araya geldi.

Kirişci, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Venezuela’nın başkenti Karakas’ta Devlet Başkanı Sn. Nicolas Maduro ile görüştük. Sn. Cumhurbaşkanı’na kabulleri için şükranlarımı arz ediyorum” dedi.

#Venezuela’da mevkidaşım, dostum Wilmar Castro Soteldo’nun ev sahipliğinde verimli bir ziyaret gerçekleştirdik. @wcastroPSUV



Kardeşim Soteldo’ya misafirperverliği için canı gönülden teşekkür ediyorum. ???? ???? pic.twitter.com/MRLAlHHrqi — Prof.Dr.Vahit Kirişci (@VahitKirisci) July 19, 2022





Venezuela'da mevkidaşı Soteldo'nun ev sahipliğinde verimli bir ziyaret gerçekleştirdiklerini belirten Kirişci, Soteldo'ya misafirperverliği için teşekkür ederek, "Gerçekleştirdiğimiz toplantı ve görüşmelerin akabinde havadan ve karadan teknik incelemelerde bulunduk. Bu ziyaretin, iki ülke arasındaki ikili iş birliği ilişkilerini daha da geliştireceğini umut ediyorum" ifadelerini kullandı.

HASILATIN YÜZDE 30’U VENEZUELA’YA KALACAK

Tarım ve Orman Bakanlığı, yurt dışında yapılması planlanan tarım ve gıda ürünleri yatırımlarını 15 Haziran’da duyurmuştu. Venezuela'da Türkiye için ayrılan ve "Turkish land" olarak adlandırılan bölgede tarımsal yatırım yapılacak ve elde edilecek hasılatın yüzde 70'inin yatırımcıya, geri kalan yüzde 30'luk kısmının da Venezuela'ya bırakılacak. Açıklamada, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun geçen hafta gerçekleştirilen ziyaretinde iki ülke arasında üç ayrı iş birliği anlaşması imzalandığının hatırlatıldığı belirtilerek, "Bitki Koruma ve Karantina Alanında İş Birliği Mutabakat Zaptı" imzalandığı duyurulmuştu.

Bakanlık açıklamasında şöyle denilmişti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan görüşmeler esnasında ve sonrasında, imza töreninde Sn. Maduro Türk yatırımcıları kendi ülkesine yatırım yapmak üzere davet etmiştir. Venezuela Üretken Tarım ve Araziler Bakanı Sn. Wilman Castro Soteldo, Sn. Tarım ve Orman Bakanımız Prof. Dr. Vahit Kirişci'ye Türk yatırımcıların Venezuela'da 400 bin hektar tarımsal alanda yatırım yapabileceklerini belirtmiştir. Yapılan teklife göre, Venezuela'da Türkiye için ayrılan ve ‘Turkish land’ olarak adlandırılan bölgede tarımsal yatırım yapılması ve elde edilecek hasılatın yüzde 70'inin yatırımcıya, geri kalan yüzde 30'luk kısmının da Venezuela'ya bırakılması ifade edilmiştir. Yatırımcının elde edeceği hasılatın Türkiye'nin ihracatı için de kullanılabileceği kaydedilmiştir.”