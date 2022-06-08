Türkiye ile Venezuela arasında 3 anlaşma imzalandı
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun huzurunda 3 anlaşma imzalandı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun başkanlığındaki baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine geçildi.
Buna göre, "Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Turizm Bakanlığına Bağlı Venezuela Devlet Turizm Şirketi Venetur Arasındaki Mutabakat Zaptı" Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Venezuela Turizm Bakanı Ali Ernesto Padron Paredes tarafından imzalandı.
İki ülke arasındaki "Bitki Koruma ve Karantina Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı" Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve Venezuela Üretken Tarım ve Araziler Bakanı Wilmar Castro Soteldo tarafından imza altına alındı.
İki ülke Merkez Bankaları arasındaki "İşbirliği Mutabakat Zaptı" ise Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve Venezuela Merkez Bankası Başkanı Calixto Ortega tarafından imzalandı.
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