Tarım Bakanlığı’ndan 'üretimi teşvik primi': İlgisiz personele milyonlarca teşvik

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Sayıştay raporuna göre; üretimle doğrudan ilgisi olmamasına karşın bazı bakanlık personeline üretimi teşvik primi verildi. Bu kapsamda basın müşavirliği birimine 3 milyon 400 bin TL, özel kalem müdürlüğüne 3 milyon 946 bin 466 TL, personel genel müdürlüğüne 29 milyon 910 bin 443 TL üretimi teşvik primi verildi. Yani üretim süreçleriyle doğrudan ilgisi olmayan 13 farklı birimin personeline 130 milyon TL’nin üzerinde üretimi teşvik primi ödendi.

Bu kapsamda basın müşavirliği birimine 3 milyon 400 bin TL, özel kalem müdürlüğüne 3 milyon 946 bin 466 TL, personel genel müdürlüğüne 29 milyon 910 bin 443 TL, destek hizmetleri dairesi başkanlığına 44 milyon 314 bin 536 TL, Avrupa birliği ve dış ilişkiler genel müdürlüğüne 10 milyon 680 bin 911 TL, bilgi teknolojileri genel müdürlüğüne 12 milyon 590 bin 53 TL, hukuk hizmetleri genel müdürlüğüne 7 milyon 948 bin 522 TL, iç denetim başkanlığına 461 bin 520 TL, rehberlik ve teftiş başkanlığına 1 milyon 688 bin 635 TL ve strateji geliştirme başkanlığına 22 milyon 195 bin 417 TL üretimi teşvik pirimi ödendi. Yani üretim süreçleriyle doğrudan ilgisi olmayan toplamda 13 farklı birimin personeline 130 milyon TL’nin üzerinde üretimi teşvik primi verildi.

MÜDÜRLERE ‘OFİS ÇALIŞMASI’ ADIYLA İLAVE ÖDEME

Raporda yer alan bir başka tespite göre; su ürünleri avcılığı ve yetiştiriciliği ile ilgili hizmetlerin yerine getirilmesi için yapılan balıkçı barınakları, konuyla ilgisi olmayan kişilere kullandırıldı. Bu tahsis işlemi yapılırken de herhangi ücret alınmadı ve bir kiralama sözleşmesi de yapılmadı. Raporda konuyla ilgili “Bu yapılar balıkçılık faaliyetleri için kamu kaynakları ile yapılmış olmalarına karşın, kullanıcıları tarafından ticarete konu edilmekte, alınıp satılabilmekte; lokantalar, yazlık konutlar ve benzeri diğer ticari faaliyetler için kurulup işletilmektedir” bilgisi paylaşıldı. Raporda ayrıca; bakanlığın taşra teşkilatındaki il müdür yardımcılarına, şube müdürlerine, ilçe müdürleri ve diğer taşra birimlerinin müdür ile müdür yardımcılarının neredeyse tamamına; fiilen çalıştıkları her gün için “belge kontrolü” veya “ofis çalışması” adı altında ilave ödemeler yapıldığı belirtildi.