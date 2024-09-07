Tarım Bakanlığı'ndan 'ilaçlı yumurta' iddialarına yanıt

Yayınlanma: 07.09.2024 - 11:54

Güncelleme: 07.09.2024 - 11:54

Son dönemde sosyal medya platformlarında, yumurta üzerindeki numaraların sağlığa zararlı olduğuna dair asılsız bilgiler dolaşmaya başladı. Özellikle, numarası "2", "3" veya "4" ile başlayan yumurtaların "nitrofuran" gibi ilaçlar içerdiği iddia edilmişti. Bakanlık bu iddiaları yalanladı ve sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, bu numaraların tavuğun yetiştirilme şeklini belirttiğini duyurdu.

Bakanlık, yumurtaların üzerindeki numaraların ilk hanesinin tavuğun yetiştirme yöntemini gösterdiğini açıkladı. Kodların anlamı şu şekildedir:

"0" Kodu: Organik yetiştiricilik. Organik yemlerle beslenen ve açık havaya erişimi olan tavuklardan elde edilen yumurtalara verilir. Bu yumurtalar sertifikalı işletmelerden gelir.

"1" Kodu: Serbest dolaşan tavuklar. Açık havaya erişimi olan ve serbest dolaşabilen tavuklardan elde edilen yumurtalar bu kod ile işaretlenir.

"2" Kodu: Kümeste kafessiz yetiştiricilik. Kapalı bir kümes içinde serbest dolaşabilen tavuklardan elde edilen yumurtaları ifade eder.

"3" Kodu: Kafesli yetiştiricilik. Kümeslerde kafes içinde yetiştirilen tavukların yumurtalarına bu kod verilir.

Bakanlık ayrıca "4" kodunun olmadığını belirtti ve bu konuda yapılan yanlış bilgilendirmelere karşı vatandaşları uyardı.

Açıklamada, tüm yumurtaların veteriner ilaçları açısından düzenli olarak denetlendiği ve sağlık açısından herhangi bir risk oluşturmadığı belirtildi.