Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 8 yaralı

Yayınlanma: 21.05.2023 - 12:59

Güncelleme: 21.05.2023 - 18:14

Konya'nın Ereğli ilçesinde meydana gelen olayda Şanlıurfa’dan Konya’ya tarlada çalışmaya gelen Nezir B. (52) yönetimindeki minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Şarampole devrilen minibüs sulama kanalı betonuna çarptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve ambulans sevk edildi.

Kazada hurdaya dönen minibüste bulunan sürücünün eşi Nesibe B. (50) hayatını kaybederken 3’ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Minibüste sıkışan ve ekiplerce kurtarılan yaralılar, Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.