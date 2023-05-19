Artvin'de iş cinayeti: Elektrik direğinden düşen işçi öldü
Artvin’in Yusufeli ilçesinde arızayı gidermek için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan işçi düşerek hayatını kaybetti.
Artvin’in Yusufeli ilçesine bağlı Dokumacılar köyünde yaşanan elektrik arızası üzerine köye giden Erol Çelik (49) çıktığı elektrik direğinde akıma kapılarak yere düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler Çelik’in olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.
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