Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı

Yayınlanma: 04.03.2024 - 09:29

Güncelleme: 04.03.2024 - 09:29

Kaza, D-400 karayolu Tarsus Yenice Çiçekli kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, H.Ö. idaresindeki 33 NNL 64 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs ile İ.A. yönetimindeki kamyonet çarpıştı.

Kazada kontrolden çıkan minibüs devrildi. Minibüste bulunan 6 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.



