Elazığ’daki maden olayında göçükte kalan işçilerden biri, maden sahibinin oğluymuş

Yayınlanma: 27.02.2024 - 12:06

Güncelleme: 27.02.2024 - 12:07

Elazığ'ın Palu ilçesinde bulunan ve krom üretimi yapan maden ocağında 26 Şubat'ta çökme meydana geldi. Çökme sonucu 4 işçi göçük altında kaldı.

4 işçiden biri kendi imkanları ile çıkarken, 2 işçi de UMKE ve AFAD ekiplerinin müdahalesi ile bulunduğu yerden çıkarılıp ambulansa alındı. Göçük altında kalan son işçi de ekiplerin yaklaşık 5 saatlik çalışması sonucu sağ olarak kurtarıldı. İşçi, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

1 mühendis ve 16 işçinin çalıştığı Bedri Aydın Madencilik'te, göçük meydana geldiği sırada içeride bulunan personelden birinin madencilik şirketinin sahibi Bedri Aydın’ın oğlu Zülfi Aydın olduğu öğrenildi. Göçükten çıkarılan işçilerden 3’ünün Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde tedavilerine devam ediliyor.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.