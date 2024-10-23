Tarım işçisi kadınları taşıyan traktörün römorku devrildi: 5 yaralı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde tarım işçisi kadınları taşıyan traktörün römorku devrildi, 5 kişi yaralandı.

Tarım işçisi kadınları taşıyan traktörün römorku devrildi: 5 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 23.10.2024 - 08:13

Beyşehir’e bağlı Doğancık Mahallesi girişinde, Yenidoğan Mahallesi’ndeki ceviz bahçelerine ceviz toplamak için giden kadın işçileri taşıdığı öğrenilen traktörün römorku, dönüş yolunda Yenidoğan- Doğancık Mahallesini birbirine bağlayan yolda Doğancık girişinde devrilerek yan yattı.

Kazada devrilen römorkta bulunan kadın işçilerden bazıları etrafa savrularak yaralandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ambulans ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Kazada yaralanan kadın işçiler F.İ., N.G., B.K., R.A. ve A.Ö. ambulanslarla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat devam ediyor.


Etiketler: #konya

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