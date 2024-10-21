Spor yazarları Beşiktaş - Konyaspor maçını değerlendirdi: 'Semih'in varlığı fark yarattı'

"SADECE İLK YARI"

Ali Ece: "Rafa Silva da ilk yarı boyunca topla ne zaman demarke vaziyette buluşsa harika işler yaptı: Dar alandaki muazzam driplingleri ve fark yaratan ani hız yükseltmeleri bir yana orta sahadan hücum hattına geçişlerdeki tek pas dokunuşları da müthiş kaliteliydi.

Beşiktaş’ta ilk yarının en kötüsüyse Svensson’du: Sağ stoper kademesinde Gabriel önünde de Rashica’nın ekstra defansif katkısı olmayınca çok zorlandı. Solda Masuaku final kararlarını daha iyi verebilse ilk yarıdan skor tabelasına adını yazdırabilirdi ancak en azından yaptığı sürekli bindirmelerle önündeki Semih’in açıktan ekstra forvetleşmesini sağladı, zaten ilk gol de bu şekilde oluşan penaltı pozisyonundan geldi." (Fanatik)