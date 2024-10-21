Spor yazarları Beşiktaş - Konyaspor maçını değerlendirdi: 'Semih'in varlığı fark yarattı'
Spor yazarları, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş'ın Konyaspor'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi.
"RAFA SİLVA FARKI"
Adnan Dinçer: "Beşiktaş, hiç zorlanmadan Konyaspor’u mağlup etti. Paulista ve Rashica’nın yokluğuna rağmen böyle oynayan Konyaspor’u herkes yenerdi! Beşiktaş maçı ilk yarıda kopardı. Rafa Silva tam bir orkestra şefi. Her atağı nakış gibi işliyor, hep doğru yerde, pasları tam isabet. Kendi oynuyor, takımını da oynatıyor. Uzun süre sonra formasına kavuşan Semih bir penaltı kazandırdı, performansı iyiydi. Gedson her zamanki gibi çok koştu. 2. devre Kartal dünya kadar gol kaçırdı!" (Cumhuriyet)
"SADECE İLK YARI"
Ali Ece: "Rafa Silva da ilk yarı boyunca topla ne zaman demarke vaziyette buluşsa harika işler yaptı: Dar alandaki muazzam driplingleri ve fark yaratan ani hız yükseltmeleri bir yana orta sahadan hücum hattına geçişlerdeki tek pas dokunuşları da müthiş kaliteliydi.
Beşiktaş’ta ilk yarının en kötüsüyse Svensson’du: Sağ stoper kademesinde Gabriel önünde de Rashica’nın ekstra defansif katkısı olmayınca çok zorlandı. Solda Masuaku final kararlarını daha iyi verebilse ilk yarıdan skor tabelasına adını yazdırabilirdi ancak en azından yaptığı sürekli bindirmelerle önündeki Semih’in açıktan ekstra forvetleşmesini sağladı, zaten ilk gol de bu şekilde oluşan penaltı pozisyonundan geldi." (Fanatik)
"SEMİH'İN VARLIĞI FARK YARATTI"
Engin Kehale: "Beşiktaş vitesi artırdığı anda rakibi telaşlandırma ve kaygılandırma becerisine sahip. Semih’in buradaki rolünü unutmamak gerek. Özellikle bek ile eşleştiğinde ve kaleye yakın topla buluştuğunda büyük tehlike. O maçı çözmese, mücadele çok daha zor olabilirdi.
Van Bronckhorst, skorun oyundan daha iyi olduğu bir 90 dakikayı yara almadan ve farklı seçenekler deneyerek geçmeyi başardı. Takımın tavanı yüksek, tabanı ise çok düşük değil. Yarışta kalmak için belirleyici bir özellik." (Hürriyet)
"KARTAL'A FAZLASI GEREK"
Attila Gökçe: "Maçın efendisi, çokça top kaybına rağmen Beşiktaş’tı. Peki Beşiktaş’ın efendisi? Kesinlikle Rafa Silva diyorum. Rafa’nın top alışında, pas verecek en az üç alternatifi görmesinde seyredeni heyecana sürükleyecek beceri ve vizyon vardı. Attığı gole gelince… Muçi’nin pasını çok iyi değerlendirdi. Rakip savunma oyuncusuyla üstüne gelen kaleciyi aynı anda saf dışı bırakarak sakin ve usta vuruşuyla skoru oluşturuverdi.
Oyunun her iki yönünde (ofansif/defansif) daha çok koşan bir Beşiktaş izledik. Elbette bu koşuların, Lyon ve Galatasaray derbisi kapsamında değerlendirilmesi gerekir. O zaman son soru: Bu oyun Galatasaray derbisi için yeter mi? Hayır yetmez! Lyon ve Galatasaray deplasmanlarında fazlası gerekir." (Milliyet)
En Çok Okunan Haberler
-
- Kaboğlu'ndan ilk açıklama geldi
- FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü
- ‘Size göre olumlu olması durumu değiştirmiyor'
- Kredi kartı limitini düşürenlere kötü haber!
- Banka hesaplarınız boşaltılabilir!
- Önce paylaştı, sonra sildi: Tepki çeken açıklama
- FETÖ'de bundan sonra ne olacak?
- Gözler o iki ismi aradı… Cenazeye katılmadılar
- Hepiniz bal gibi biliyordunuz!
- Fenerbahçe, Samsun'da ağır yaralı!