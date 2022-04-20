Tarım Kredi yem fiyatlarına bir zam daha yaptı

20 Nisan 2022 Çarşamba, 16:58

Tarım Kredi Kooperatiflerinin iştiraki olan Tarım Kredi Yem, 14 Nisan’da yem fiyatlarına yaptığı zammın ardından büyükbaş ve küçükbaş yem fiyatlarına bugün ikinci bir zam daha yaptı. Tarım Kredi Kooperatifleri'nin zamlı fiyat tarifesi bugün itibarıyla (20 Nisan) geçerli olacak.

Arka arkaya yapılan zam yetmiyormuş gibi ‘Karma Hayvan Yemi Satıcılık Sözleşmesi’nde de değişikliğe giden Tarım Kredi Yem, daha öncesinden geçilen siparişleri de zamlı tarifeden satma kararı aldı.

Milli Gazete'den Sadettin İnan'ın haberine göre, hammadde fiyatlarında olağanüstü bir hareketlilik olmaması rağmen Tarım Kredi Yem’in 6 gün önce yaptığı zammın hemen ardından bugün çuval başı 15 lira ikinci bir zam yapması ve alelacele hayvan yemi sözleşmesi değiştirilerek sipariş geçilen ürünlerde zamlı fiyat uygulamasına geçilmesi, Tarım Kredi’de yaşanan yem krizini gözler önüne serdi.

TARIM KREDİ YEM'DE YEM FİYATLARI

Tarım Kredi Yem, 14 Nisan’da yaptığı zamla 250,73 liradan satılan buzağı başlangıç yeni 265,73 TL’ye, 20 protein sığır süt yemi 247,50 TL’den 262,50 TL’ye, sığır besi yemi (standart) 223,27 TL’den 238,27 TL’ye, kuzu büyütme yemi 246,89 TL’den 261,89 TL’ye ve koyun süt yemi ise 241 TL’den 256 TL’ye çıktı.

KOOPERATİFLER DE YÜZDE 9 KOMİSYON UYGULUYOR

Tarım Kredi Yem’in kooperatiflere satış fiyatının üstüne, kooperatifler de yüzde 9 komisyon uyguluyor. Buna göre gelen zamla birlikte yem fiyatlarının çiftçiye satış fiyatları şöyle oldu;

Buzağı başlangıç yemi 289 TL/Çuval, 20 protein sığır süt yemi 286 TL/Çuval, sığır besi yemi (standart) 260 lira, kuzu büyütme yemi 285 TL/Çuval ve koyun süt yemi 279 TL/Çuval oldu.



