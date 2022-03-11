Erdoğan indirim yapılacak demişti: Yem fiyatlarına zam yapıldı

11 Mart 2022 Cuma, 16:39

Yem fiyatlarına gelen büyük zamlardan dolayı hayvancılık yapılamayacak bir duruma geldi. Yem fiyatları artarken, hükümetin çiğ süt fiyatlarını artırmaması ise süt üretimine büyük bir darbe vururken dişi hayvan kesimleri de hızlandı.

KUR VE HAMMADDEDEKİ ARTIŞ YEM FİYATLARINI DA YUKARI ÇEKTİ

Erdoğan, 16 Şubat’ta kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Tarım Kredi’nin yem fiyatlarında yüzde 12 indirim yapacağını açıklamıştı. Erdoğan, yem fiyatlarında indirimi yetiştiriciye bir müjde olarak açıklarken bu müjdenin kısa ömürlü olması dikkat çekti.

Özel yem fabrikaları hammadde ve dövizdeki artışı gerekçe göstererek yem fiyatlarına sürekli zam yaparken Tarım Kredi Kooperatifleri de bu furyaya katıldı.

202 LİRAYA DÜŞEN SÜT YEMİ 265 LİRAYA ÇIKTI

Milli Gazete'den Sadettin İnan'ın haberine göre, Erdoğan’ın yüzde 12 indirim açıklamasının ardından Tarım Kredi’de 202 liraya düşen 21 protein süt yemi arka arkaya yapılan zamlarla birlikte 265 liraya çıktı.

ÇİFTÇİNİN TALEPLERİ ZAMANINDA KARŞILANMADIĞI İÇİN ZAMLI FİYATTAN SATILIYOR

Diğer yandan yetiştiricilerden gelen şikayetlere göre, Tarım Kredi Kooperatifleri yetiştiricinin yem talebini yoğunluk gerekçesiyle zamanında karşılayamazken faturanın da yetiştiriciye kesilmesi tepki çekiyor. Yetiştirici sipariş verdiği gün yemini alamazken teslim edildiği gün ise zamlı fiyattan satılması mağduriyeti artırıyor.