Tarım Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Kurt: ‘Kurumu aile şirketi gibi yönetiyormuş’

Muğla Yatağan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ayşe Didem Biber’in, müdürlükte görev yapan personele yıldırma politikaları uyguladığı iddia edildi. Buna göre Biber, kadın personelin giyiminden, özel yaşamına kadar müdahale etti. İçerisinde engelli memurun da bulunduğu 4 personel, Biber’e yönelik yıldırma soruşturma açılması isteğiyle CİMER’e ileti yazdı. Edinilen bilgilere göre 9 aydır süren soruşturma sürecinde personele yönelik baskılar devam etti. Soruşturma sürecinde tanıkları etkilemeye çalıştığı ileri sürülen Biber’in, kamera kayıtlarını sildirdiği de iddialar arasında yer aldı. İddialar kapsamında, iki çalışanın psikolojik sorunlar yaşadığı da öğrenildi. Birçok personel, tayin talebinde bulundu.

‘BÜROKRATİK ÇÜRÜMENİN ÖZETİ’

Tarım Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Yusuf Kurt, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, “İddialar yalnızca psikolojik baskıyla sınırlı değil. İlçe Müdürünün eşiyle birlikte aynı kurumda görev yapmasını bir avantaja çevirerek kurumu adeta bir ‘aile şirketi’ gibi yönettiği öne sürülüyor. Ayrıca devlet hizmetine tahsis edilen resmi araçların şahsi işlerde kullanıldığı ve mevzuata aykırı işlemlerin personele yaptırılmak istendiği de öne sürülen iddialar arasında yer alıyor” dedi. Kurt, süreci yakından takip ettiklerini belirterek Yatağan’daki tabloyu Türkiye’deki bürokratik çürümenin bir özeti olarak değerlendirdi. Kurt, “Yatağan’da yaşananlar ne tekil bir yönetim hatasıdır ne de sadece bir müdürün şahsi ihtirasıdır. Karşımızda duran tablo; devletin adaletini, memurun haysiyetini ve kamunun vicdanını hiçe sayan organize bir çürümenin vesikasıdır” dedi.

‘TOPLUMSAL KURALSIZLIK KAÇINILMAZ OLUR’

Sorunun yalnızca belirli kişilerle ilgili olmadığını belirten Kurt, “Yandaş sendikaya üyeyseniz, siyasi bağlantılarınız varsa hukuksuzlukların üzerinin örtüleceği algısı oluşmuş durumda. Bu anlayış, liyakatli memuru yalnızlaştırıyor, çalışma barışını bozuyor ve kurumların verimliliğini ortadan kaldırıyor. Siyaset, liyakati ve objektif kriterleri tasfiye edip bürokrasiyi kendi arka bahçesi haline getirdiğinde toplumsal kuralsızlık kaçınılmaz olur. Bugün memuriyet yapısı adeta ikiye bölünmüştür: İktidarın memuru ve ötekiler” diye konuştu.

‘BÜROKRATİK ÇÜRÜMENİN YALNIZCA GÖRÜNEN KISMI’

Kurt, söz konusu iddiaların çalışanların devlete olan aidiyet duygusunu zedelediğini söyleyerek “Memur, ne kadar dürüst ve üretken olursa olsun siyasi bir dayanağı yoksa ezilmeye mahkûm olduğuna inanmaya başladığında kamu vicdanı felç olur. Çalışma barışı yok olur, kurumlarda güvensizlik hâkim hale gelir. Yatağan’da yaşanan bu tablo, Türkiye’deki bürokratik çürümenin yalnızca görünen kısmıdır. Delilleri karartmaya, şahitleri susturmaya çalışanlar bilsin ki karşılarında yalnız mağdur çalışanları değil, onurlu sendikal mücadeleyi de bulacaklar” dedi.