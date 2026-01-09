Tarım Orman İş Sendikası Genel Başkanı Yusuf Kurt: ‘Satış operasyonunu engellemeye kararlıyız’

Çanakkale’de Birleşik Kamu İş Konfederasyonu’na bağlı Tarım Orman İş Sendikası, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, siyasi temsilciler, demokratik kitle örgütleri ve çok sayıda yurttaş, satışa çıkarılan Dardanos Orman Kampı için toplandı. Truva Atı önünde düzenlenen basın açıklamasında, Dardanos Orman Kampı'nın kamunun ortak kullanımına ait bir alan olduğu vurgulanarak özelleştirme kararından vazgeçilmesi çağrısı yapıldı. Tarım Orman İş Sendikası Genel Merkezi tarafından açılan davaya dikkat çekmek ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla gerçekleştirilen açıklamaya Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu ve konfederasyona bağlı sendikaların yanı sıra Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, önceki dönem Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, CHP il ve ilçe yöneticileri, İl Genel Meclisi üyeleri, İYİ Parti temsilcileri, Tarım Orman İş Sendikası yöneticileri, çeşitli demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri ve çok sayıda yurttaş katıldı.

‘KAMU KAYNAKLARININ YAĞMALANMASIDIR’

Basın açıklamasını, Tarım Orman İş Sendikası Çanakkale Şube Başkanı Tarkan Balamur yaptı. Dardanos Orman Kampı'nın geçmişten bugüne halkın ortak kullanım alanı olduğuna dikkat çeken Balamur, "Bu karar kamu yararına aykırıdır, vicdansızlıktır. Dardanos Kampı'nı Orman Genel Müdürlüğü’nün elinden alarak sermayeye teslim ederek neyi amaçladığınızı biliyoruz. Bu girişim açıkça kamu kaynaklarının yağmalanmasıdır. Bu sadece bir taşınmazın devri değil, kamu çalışanlarının sosyal haklarına, kamu mülkiyetine ve sosyal devlete topyekün saldırıdır” dedi. Kararın yurttaşların yaşam alanlarına müdahale anlamına geldiğini belirten Balamur, “Bugün sessiz kalırsak yarın hastaneler, okullar, kreşler, sosyal hizmet alanları da satılır. Emekçilerin nefes alacağı alanlar birer birer yok edilir. Sosyal hakları yıllardır budanan, ücretleri eriyen, geleceği belirsizleştirilen emekçilerin elinde kalan son nefes alanları da şimdi rant uğruna yok edilmek isteniyor. Bu bir zorunluluk değil, bilinçli bir tercihtir” ifadelerini kullandı.

‘SATIŞI ENGELLEMEYE KARARLIYIZ’

Tarım Orman İş Sendikası Genel Başkanı Yusuf Kurt ise, "Biz bu satış operasyonunu engellemeye kararlıyız. Çünkü burada ne kamu yararı var ne halkın iradesine saygı var ne de bu milletin bu halkın sosyal alanlardan faydalanması yönündeki olumlu bir girişim var. Orman Genel Müdürlüğü'nün bugüne kadar onlarca kampı özelleştirildi. Satıldı, halkın elinden alındı. Sermayeye tabiri caizse peşkeş çekildi. Kıyılar halka resmen kapatıldı. Artık millet tatil yapmak için mutlaka bir otelde konaklamak veya bir yere para ödemek zorunda” diye konuştu. Çanakkale’nin tarihi özelliğine vurgu yapan Kurt, “Çanakkalede bu toprakları kanla kazandı. Çanakkale bu toprakları parayla satmayacak. Buna asla izin vermeyecek. Tarım Orman İş Sendikası olarak bizler de tarım ve orman alanlarının talanına karşı çıkıyoruz. Ve burada yaşanan talanı da karşı çıkmaya devam edeceğiz” dedi.

‘ARTIK ANAYASAL BİR HUKUK DEVLETİ DEĞİLİZ’

Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek de yaptığı konuşmada alanın kamusal niteliğine dikkat çekti. Başkan Erkek, "Çok önemli bir konu. Devlet, bakanlıklar birçok gayrimenkul satıyorlar ama kıyı bandındaki yerler ormanlarımız, kıyılarımız bunlar yalnızca anayasada yazdığı gibi sözde kalmamalı" ifadelerini kullandı. Erkek, “Zaten asıl problem bizim artık anayasal bir hukuk devleti olmayışımız. Eğer kıyılar eğer ormanlar gerçekten halka aitse Dardanos Orman Kampı'da satılmamalı. Çünkü Dardanos Orman Kampı'nın çok önemli özellikleri var. Burada Çanakkale halkının hatıraları var. Çanakkale'nin kültür, sosyal turizm hayatında çok önemli bir yeri var. Kıyı bandında bir yer. Yeşil alan ülkeliği olan bir yer. Ve onun için halkın kullanımında kalmalı” diye konuştu.

‘BELEDİYEMİZE DEVRETSİNLER’

Çanakkale belediye meclis üyeleriyle birlikte alanla ilgili kamulaştırma kararı aldıklarını söyleyen Erkek, “Burada yapılması gereken aslında çok basit. Ve bu konuda görev iktidar sahiplerine düşüyor. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Maliye Bakanlığı'na bağlı. Ben özelleştirme İdaresi Başkanı'yla da görüştüm. Ama bu onu da aşabilir. Bu satış durdurulmalı. Kamu yararı dikkate alınarak bu yer eğer ormanda kalmayacaksa Çanakkale Belediyesi'ne devredilebilir. Uzun yıllar sonsuza kadar kıyı bandındaki bu çok özel yer halkın kullanımında kalır. Öyle de olmalı” dedi.