Tarım Orman-İş Sendikası’ndan ‘liyakatsizliğe’ tepki

Tarım Orman-İş Sendikası, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü bünyesinde açılan müfettiş yardımcılığı giriş sınavına yönetmelik sebebiyle orman mühendislerinin başvuramamasına tepki gösterdi. Açıklamada, “Bu, ülkede doğanın, bilimin ve mesleki liyakatin nasıl sistemli biçimde tasfiye edildiğinin açık bir göstergesidir” denildi. Doğa koruma çalışmalarının omurgasının orman mühendisliği disipliniyle oluşturulduğu belirtilen açıklamada, “Korunan alanlarının planlanması ve yönetimi, ekolojik bütünlüğün korunması, habitatlarının sürdürülebilir yönetimi sadece masa başı mevzuat bilgisiyle değil, yılların teknik bilgi birikimi ve saha deneyimiyle mümkündür. Doğa korumayı diğer disiplinlerden ayıran en önemli koşullar mühendislik-halkla ilişkiler-biyo/ekolojik koşulların birlikte yoğrulma gereğidir” ifadelerine yer verildi.

‘UZMANLIK GEREKSİNİMİNİ KAVRAYAMAMALARI ŞAŞIRTICI DEĞİL’

Orman mühendislerinin başvuru yapamamasının büyük bir yanlış olarak değerlendirildiği açıklamada, “Ormanı yalnızca arazi parçası ve mülkiyet olarak görenlerin, doğa korumanın ruhunu ve uzmanlık gereksinimini kavrayamaması şaşırtıcı değildir. Şaşırtıcı olan, bu yanlışa karşı susanlardır! Hükümetle içli dışlı, her politikaya koşulsuz destek veren, makam pazarlıklarında aynı masayı paylaşan ve buna rağmen ‘orman mühendisliğini savunduğunu’ iddia eden Orman Mühendisleri Odası’nın bu süreçte sergilediği edilgenlik, basit bir ihmal değil; bilinçli bir tercih ve mesleğe ihanettir” denildi.

Bu kapsamda, “Bu nedenle mesele, yalnızca orman mühendislerinin bir sınava başvuramaması meselesi değildir. Mesele; meslek onurunun mu yoksa koltuk sadakatinin mi tercih edildiğidir. Bu meselede susanlar, önceki pek çok konuda da susanlardır. Tavırları hiç değişmemiştir. Yarın ormancılık sektörünü ve teşkilat mensubu meslektaşları ve belki de kendilerini denetlemeye başka disiplinlerden insanlar gelince şikâyet etmek hakları da olmayacağı açıktır. Biliyoruz ki suskunlukları, tarafsız olmalarından değil çıkarlarını düşündüklerinden kaynaklanmaktadır. Onlar çoktan tarafını da çıkarlarını da seçmiştir” değerlendirmesi yapıldı.