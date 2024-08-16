Çanakkale'deki orman yangını kontrol altında

Yayınlanma: 16.08.2024 - 10:23

Güncelleme: 16.08.2024 - 11:08

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale Eceabat'taki yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

Müdahale ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini aktaran Yumaklı, kentteki tarihi alanların zarar görmediğini bildirdi.

Çanakkale’nin Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafartalar köyü yakınlarında başlayan orman yangınına karadan müdahale devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, devam eden yangınlarla ilgili Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Aracı önünde açıklamalarda bulundu.

''ÖNÜMÜZDEKİ 3 GÜN YÜKSEK RİSKLİ ''

Meteorolojik verilere göre bugün, Cumartesi ve Pazar 3 günde yüksek risk olduğunu ifade eden Bakan Yumaklı, "Dolayısıyla biz orman teşkilatı olarak, valiliklerimiz olarak, tüm kamu kurumlarımız olarak alarm durumundayız bu üç gün için. Çok düşük nem, yüksek şiddette rüzgar ve yine yüksek derecede hava sıcaklığı. Bunlar yangın oluşması için ortam hazırlayan unsurlar. Burada da ben bütün vatandaşlarımızın ilgilerini, hassasiyetlerini istirham ediyorum. Hep söylediğim gibi bizlerin bu müdahale kabiliyeti ve kapasitesi bir yere kadar vatandaşlarımızın desteği olmadan bu mücadeleden galip çıkmak mümkün değil. O yüzden tekraren bu 3 günde özellikle hatta bundan sonra da Eylül’ün 15’ine kadar üst düzeyde hassasiyet rica ediyorum" diye konuştu.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Yumaklı, "Çanakkale-Eceabat için yol kenarındaki bir elektrik direğinin patlaması diyelim. Ondan çıkan kıvılcımın, -kırsal alan orası, yol kenarı- oradan başlayan bir yangının ormana sirayet etmesiyle gerçekleşmiş oldu maalesef. Tarihi alan içerisinde etkilenen hiçbir yapı, tesis yok. Burada elbette çok yakınına kadar geldi ama arkadaşlarımız zaten bunu rüzgarın şiddetinden de öngördükleri için gidiş yönünü oraya gerekli tedbirlerini aldılar. Yani herhangi bir sıkıntılı durum hiçbir şekilde olmadı. Henüz alanı inceleyip geldim. Yaklaşık bizim tahminimize göre etkilenen alandan bahsediyorum. Bunun altını çiziyorum biliyorsunuz. Etkilenen alanla yanan alan aynı şey değil. Yaklaşık 700 hektarlık bir alanın etkilendiğini tahmin ediyoruz. Bunu arkadaşlarımız daha sonrasında netleştirecekler alan çalışmasıyla. Ancak bunun başka bir yönü de var. 18 Haziran’da yanılmıyorsam bir önceki yangın. onun sanki devamı niteliğinde gibi oldu. Dolayısıyla onunla da birleştirdiğimizde büyük bir alan maalesef etkilenmiş oldu. Yine her zamanki gibi söylediğim husus herkesin üzerine düşeni yapmak durumunda. Vatandaşlarımız, kurumlar, kuruluşlar kimler varsa bu son olsun diyelim artık bundan sonrası için herkesin üstün hassasiyetini tekrar istirham ediyorum" şeklinde konuştu.

İZMİR VE MANİSA'DA MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Karşıyaka ilçesi Yamanlar Karatepe mevkisinde dün akşam saatlerinde çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Havanın aydınlanmasıyla birlikte ekipler yangına havadan da müdahale etmeye başladı.

Kentte dün akşam saat 21.10'da çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğünden 13 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 dozer ve 3 yer ekibiyle müdahale edilmeye başlanmıştı.

Manisa'nın Gördes ilçesinde Boyalı ve Kayacık mahallelerinde çıkan orman yangınlarına da müdahaleler devam ediyor.

Ekipler, havadan ve karadan yangını kontrol altına almak için yoğun mücadele veriyor.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince, dün öğle saatlerinde çıkan yangınlara 3 uçak, 9 helikopter, 70 arazöz, 17 su ikmal aracı, 8 dozer ve 6 yer ekibi ile müdahale edilmeye başlanmıştı.