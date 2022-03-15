İŞKUR profil oluşturma nasıl yapılır? İŞKUR iş ilanları internette yayımlanıyor

15 Mart 2022 Salı, 13:52

İŞKUR profil oluşturma sayesinde iş aramak kolaylaşıyor. Zira birçok işveren, istihdam ihtiyacını Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) ilan yayımlayarak gideriyor. Dijital çağdan önce iş arayanlar, il ve ilçelerde bulunan İŞKUR şubelerinin kapılarını aşındırırken artık İŞKUR iş ilanları öncelikle online ortamda yayımlanıyor. İşverenin veya kamu kurumunun yayımladığı iş ilanının, İŞKUR merkezine internet üzerinden ulaştırıldığı düşünüldüğünde, iş ilanının şubelerde askıya çıkması nispeten daha fazla zaman alıyor. Öte yandan İŞKUR online şubesinde, iş arayanlara meslek danışmanlığı yapıldığını da belirtelim.

İŞKUR PROFİLİ NASIL OLUŞTURULUR?

İŞKUR profil oluşturma işlemleri için Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) resmi internet sitesine giriş yapmak ya da İŞKUR merkezlerine başvurmak gerekiyor.

İŞKUR profili oluşturmak için izlenmesi gereken adımlar şöyle:

* Online olarak İŞKUR profili oluşturmak için iskur.gov.tr internet adresine giriş yapın

* Siteye giriş yapılmasının ardından sayfanın sol tarafında bulunan internet şubesi alanına tıklayın

* Bu alan üzerinden 'İŞKUR e-Devlet Şubesi'ne tıklayın. Bu alan üzerinden esube.iskur.gov.tr kayıt sayfası açılacak

* Bu sayfa üzerinden sayfanın sol tarafında bulunan 'İş Arayan' bölümüne tıklayın ve oradan da 'Üye Ol' kısmına tıklayın

* Üyelik için istenen bilgilerini girdikten sonra sayfada yer alan üyelik sözleşmesini okuyun ve kabul edin

* Kimlik bilgilerinizi doğru ve eksiksiz girdikten sonra İŞKUR profili oluşturma işlemi tamamlanır.

İŞKUR KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

İŞKUR'da kayıtların yenilenmesi ve profillerin güncel tutulması, yeni iş alanlarını görebilmek için oldukça önemli.

* iskur.gov.tr adresine giriş yapın. Ardından İŞKUR'a kayıt olma alanına tıklayın

* Bu adımdan sonra İŞKUR sayfasının en üzerinde bulunan kutu alanında doğrulama kodunu girin

* Bu alandan sonra TC kimlik numarası ve talep edilen kimlik bilgilerini tamamlayın

* Bilgilerin revize edilmesi ve güncellenmesinden sonra kayıt işlemleri tamamlanır

İŞKUR PROFİL SORGULAMA NASIL YAPILIR?

İŞKUR profilini sorgulama işlemleri, İŞKUR il müdürlüklerinden bizzat yapılabilir ya da e-Devlet veya esube.iskur.gov.tr adresinden online olarak sorgulama yapılabilir.

İŞKUR'da profil oluşturmuş işverenler, kimlik bilgilerinin ve iş bilgilerinin güncel olup olmadığını da sorgulayabilir.

İş başvurusu sırasında iş arayan kayıt belgesi temin edilmeli. Bu belgeyi alabilmek için vatandaşların bizzat İŞKUR İl Müdürlükleri'ne başvuru yapması gerekiyor.

Belgesi olmayan vatandaşların iş başvurusu yapması mümkün değil. İŞKUR profil oluşturma işlemlerini tamamladıktan sonra İŞKUR web sitesi üzerinden sorgulama yapılabilir. Uygun işlere de aynı sayfa üzerinden başvurulabilir.

İŞKUR İŞ ARAYAN KAYIT BELGESİ OLUŞTURMA NASIL YAPILIR?

İŞKUR kayıt belgesi, iş bulmak için talep ediliyor. İş arayan kayıt belgesi alabilmek için işçilerin İŞKUR'da profil oluşturması gerekiyor. Kayıt işlemlerinin tamamlanması için İŞKUR şubelerine bizzat başvurmak gerekiyor.

Şubelere gidemeyen vatandaşlar ise kayıt belgesi için internet üzerinden başvuru yapabilir. İŞKUR profil oluşturma işlemlerinin tamamlanmasından sonra iş arayan belgesi İŞKUR merkezlerinden alınabilir.

Ayrıca İŞKUR merkezlerine gidemeyen vatandaşlar elektronik imza kullanarak sistemden belgenin çıktısını alabilir.

İş arayan belgesi aldıktan sonra İŞKUR tarafından vatandaş için uygun iş ilanları SMS olarak gönderiliyor. Bunun yanı sıra e-posta üzerinden ya da telefonla bilgilendirme de yapılıyor. İşçiler, kendilerine uygun olarak gördüğü işler için görüşmeyi kabul edebilir ve işe başlayabilir.

İŞKUR KAYIT BELGESİ İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR NELER?

İŞKUR'dan kayıt belgesi alma şartları için işçinin İŞKUR'a kayıt yaptırması gerekiyor. İŞKUR'a kayıt yaptırmak için İŞKUR İş Müdürlükleri'ne başvuruda bulunmak gerekiyor. Bu unsurların yanı sıra İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden de İŞKUR kaydı oluşturmak mümkün.

İŞKUR'da kayıt oluşturmak için gerekli şartlar şöyle:

* İŞKUR'a yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları kayıt yapabilir

* Başvuru yapan vatandaşların 14 yaşını doldurmuş olması gerekiyor

* Reşit olan vatandaşların askerlik ile ilişiğinin olmaması gerekiyor

* Bu şartları karşılayan vatandaşlar İŞKUR'da kayıt oluşturabilir

* İŞKUR'da kayıt oluşturmak için SGK çalışanı olmak gerekmiyor

* Vatandaşın herhangi bir yetisi yoksa, İŞKUR'un düzenliği meslek edindirme kurslarına gidebilir

* İş arayan kayıt belgesini İŞKUR'dan temin edilmiş olması gerekiyor

İŞKUR İŞ İLANLARINA BAŞVURU NASIL YAPILIR?

İŞKUR işçi alımı başvurusu yapmak için İŞKUR'a üye olmak ve online sistemine giriş yapmak gerekiyor. Özellikle kamu kuruluşları ya da özel sektör firmaları, iş ilanlarını İŞKUR'un esube.iskur.gov.tr internet sayfasından yayımlıyor.

Öte yandan iş arayan vatandaşlar İŞKUR il ve ilçe müdürlüklerine başvuru yaparak kendilerine uygun iş ilanları için başvuru yapabilir.

İş arayan kişiler İŞKUR'un sitesine öz geçmişlerini doğru, ve eksiksiz doldurmaları gerekiyor. Talep edilen bilgilerin girilmesinden sonra İŞKUR'a kayıt olan kişiler hem yurt içi hem de yurt dışı iş ilanlarına ulaşabilir.

GÜNCEL İŞKUR İŞ İLANLARINA NASIL BAKILIR?

İŞKUR iş ilanı sorgulama, hem e-Devlet sistemi üzerinden, hem de İŞKUR'un esube.iskur.gov.tr resmi internet sitesi üzerinden yapılabilir.

İŞKUR iş ilanlarını görebilmek için şu adımları uygulayın:

* İŞKUR'da mevcut iş ilanlarını sorgulamak için ilk olarak esube.iskur.gov.tr adresine giriş yapıın. Daha sonra bu sayfa üzerinden iş ilanlarını güncel şekilde görebilirsiniz.

* Bu sayfa üzerinden Türkiye ve yurt dışındaki tüm sektörlerden, tüm iş ilanları görülebilir. Bu aramayı sınırlamak için ülke, il, ilçe, sektör, ilan tarihi, meslek, eğitim bilgileri gibi tüm detayları girerek, aramayı filtrelemek gerekiyor.

* İşçilerin kendine uygun şekilde aramayı daraltmasından sonra sağ alt kısımda bulunan arama bölümüne tıklamak gerekiyor.

* Bu alan üzerinden tüm iş ilanları görülebilir. İlanlar hakkında tüm detaylı bilgilere bu alan üzerinden ulaşılabilir.

* İŞKUR'da bulunan iş ilanlarında ücret, çalışma koşulları ve diğer tüm bilgiler de verilir.

* İşçi, kendine uygun iş ilanı bulduğunda, aynı sayfa üzerinden başvur alanına tıklayabilir.

* İşverenin başvuruyu kabul etmesi halinde, iş görüşmesi için gün verilir.