Cumhuriyet Gazetesi Logo
Tarım ve Orman Bakanlığı: Şap salgını kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanlığı: Şap salgını kontrol altına alındı

4.11.2025 11:34:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Tarım ve Orman Bakanlığı: Şap salgını kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan ülke genelinde görülen şap hastalığına ilişkin yapılan açıklamada, "Salgın kontrol altına alınmıştır. Ülke genelinde yürütülen yoğun aşılama, karantina ve saha denetimleri sayesinde hastalığın yayılımı büyük oranda sınırlandırılmıştır" denildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde görülen şap hastalığı (SAT1 serotipi) ile mücadele çalışmalarının planlı, kontrollü ve bilimsel temelde sürdürüldüğü belirtilerek, "Salgın kontrol altına alınmıştır. Ülke genelinde yürütülen yoğun aşılama, karantina ve saha denetimleri sayesinde hastalığın yayılımı büyük oranda sınırlandırılmıştır. Aşılama oranı yüzde 92'ye ulaşmıştır. Türkiye'deki tüm büyükbaş hayvan varlığı ilk tur aşılamadan geçirilmiş olup, ikinci tur aşılama kampanyası başlatılmıştır. Sahadan düzenli olarak numune akışı sağlanmakta, virüsün genetik yapısı takip edilmektedir" denildi.

 

"GERÇEĞE AYKIRI PAYLAŞIM YAPANLAR HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI"

 

Bakanlık açıklamasında ayrıca, bilim dışı iddialara karşı adli süreç başlatıldığı kaydedilerek, "Sosyal medyada aşıların hayvanları hasta ettiğine yönelik gerçeğe aykırı paylaşımlar yapan kişiler hakkında adli işlemler başlatılmıştır. Acil Eylem Planı kapsamında tüm süreçler titizlikle yürütülmektedir. İl ve ilçe müdürlükleri, laboratuvarlar ve saha ekipleri, Bakanlığımızın Acil Eylem Planı doğrultusunda koordineli şekilde görev yapmaktadır. Veteriner sağlık personeli 7/24 sahadadır. Hastalığın yayılımını önlemek amacıyla denetim, aşılama ve numune alma faaliyetleri aralıksız devam etmektedir. Konuyla ilgili Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (WOAH) ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile sürekli temas halinde olunarak teknik bilgi paylaşımı yapılmakta, ülkemizdeki gelişmeler düzenli olarak raporlanmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak hayvan sağlığının korunması, hayvancılığın sürdürülebilirliği için tüm tedbirler alınmaya devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. 

İlgili Konular: #tarım ve orman bakanlığı #şap hastalığı

İlgili Haberler

Şap karantinası! 34 mahalleye giriş çıkışlar yasaklandı…
Şap karantinası! 34 mahalleye giriş çıkışlar yasaklandı… Aydın'ın Nazilli ilçesinde şap hastalığının tespit edilmesi sonucu mahallelerde karantina uygulaması başlatıldı. Karantina boyunca suni tohumlama yapılması da yasaklandı.
Iğdır’da şap alarmı: Hayvan pazarı 1 ay süreyle kapatıldı
Iğdır’da şap alarmı: Hayvan pazarı 1 ay süreyle kapatıldı Iğdır’da hayvan sağlığını tehdit eden şap hastalığının yeniden yayılması üzerine, kentteki hayvan pazarı 1 ay süreyle kapatıldı. Yetkililer, hastalığın kontrol altına alınabilmesi için bölge genelinde sıkı tedbirler uygulamaya başladı.
Bartın'da şap nedeniyle hayvan pazarı kapatıldı
Bartın'da şap nedeniyle hayvan pazarı kapatıldı Bartın'da şap hastalığı nedeniyle hayvan pazarı kapatıldı.