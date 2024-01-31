Tarım ve Orman Bakanlığı'na 5500 personel alımı yapılacak! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?

Yayınlanma: 31.01.2024 - 15:36

Güncelleme: 31.01.2024 - 15:36

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bakanlığa 5 bin 500 personel alımı sürecinin başladığını duyurdu. Bakan Yumaklı hangi kadroya kaç kişinin alınacağına dair de bir tablo paylaştı. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Adaylar tercihlerini, 31 Ocak-7 Şubat 2024 tarihleri arasında yapabilecek.

ÖSYM TERCİH DUYURUSU

ÖSYM'den yapılan açıklamada; "KPSS-2024/4: Tarım ve Orman Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması

Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2024/4 Tercih Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.

Adaylar tercihlerini, 31 Ocak-7 Şubat 2024 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 31 Ocak 2024 tarihinde saat 10.30’da başlayacak ve 7 Şubat 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2024/4 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir." denildi.

HANGİ KADRODA KAÇ KİŞİ İŞE ALINACAK?

Tarım ve Orman Bakanlığının 2024 yılında istihdam edeceği 7 bin 158 kadronun ayrıntıları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Yapılan duyuruya göre, aralarında ziraat, gıda, su ürünleri, orman mühendislerinin de bulunduğu 5 bin 500 sözleşmeli personel, bin 500 tarım işçisi ve 158 tarım orman uzman yardımcısı alınacak.