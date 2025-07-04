Tarım ve Orman Bakanlığı’nın her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği tarımsal destekleme ödemeleri, Temmuz 2025 itibarıyla yeniden çiftçilerin gündeminde yer aldı. Peki, tarımsal destek ödemeleri yattı mı? Tarım ödemeleri ne zaman yatacak? Temmuz ayı tarımsal destek ödemesi ne kadar?





TARIMSAL DESTEK ÖDEMELER İ YATTI MI?

Tarım ve Orman Bakanlığı, Temmuz ayı itibarıyla 344 milyon 877 bin 943 liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

HANGİ KALEMLERDE ÖDEME YAPILIYOR?

Temmuz 2025 destek ödemeleri kapsamında şu kalemlerde ödeme yapılması öngörülüyor:

Mazot ve gübre desteği

Hayvancılık destekleri

Fındık alan bazlı gelir desteği

Sertifikalı tohum kullanım desteği

Organik tarım ve iyi tarım uygulamaları desteği

Küçük aile işletmesi desteği

Çiftçiler, hangi destek kaleminden ödeme alacaklarını e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numaraları ile sorgulayabiliyor.