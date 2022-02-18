Tarkan kimdir? Tarkan Tevetoğlu nereli ve kaç yaşında?

18 Şubat 2022 Cuma, 12:44

Tarkan’ın hayatı

Tarkan Tevetoğlu, 17 Ekim 1972 yılında, Ali ve Neşe Tevetoğlu çiftinin oğlu olarak dünyaya geldi. Aslen Rize, İkizdereli olan Tarkan, Batı Almanya’nın Renanya-Palatina eyaletinde bulunan Alzey kasan-basında doğdu ve çocukluğunu burada geçirdi. Neşe Tevetoğlu okuduğu bir çizgi roman karakterinden etkilenerek oğluna Tarkan adını vermiştir. Toplam 6 kardeş olan Tevetoğlu ailesi 1986 yılında Türkiye’ye gelerek Kocaeli’nin Karamürsel ilçesine yerleşti. Çocuk yaştan itibaren müziğe olan ilgisinden kaynaklı olarak lise eğitimi alırken aynı zamanda Karamürsel İleri Musiki Derneği’nde Sanat müziği eğitimi almaya başladı.

İlerleyen yıllarda Tevetoğlu ailesi İstanbul’a yerleşince müzik eğitimine Üsküdar Musiki Cemiyetinde devam etti. Aynı zamanda çeşitli mekanlarda da sahne alan Tarkan, lise bittikten sonra üniversitede istediği bölümü kazanamayınca Almanya’ya dönmeye karar verdi. Almanya’ya gitme planları yaptığı sırada, İstanbul Plak şirketinin sahibi olan Mehmet Söğütoğlu ile tanıştı ve bir albüm anlaşması imzaladılar. Tarkan’ın müzik kariyeri de bu şekilde başlamış oldu.

Şuan 49 yaşında olan ünlü şarkıcı 29 Nisan 2016 tarihinde Pınar Dilek ile hayatını birleştirdi. 12 Temmuz 2018 tarihinde baba olan Tarkan’ın Liya adında bir kızı var.

Tarkan’ın müzik kariyeri

Tarkan’ın ilk albümü “Yine Sensiz”26 Aralık 1992 tarihinde çıktı. Kaset olarak satışa çıkan albümde 3 şarkının sözlerini kendisi yazdı. 3 şarkının da bestesini yapan Tarkan “Kıl oldum” şarkısı ile çıkış yaptı. 18 Haziran 1993 yılında albüme 3 farklı versiyon ekleyerek, CD halinde yeniden satışa çıkardı. Albüm toplamda 700 bin satış yaptı.

Tarkan’ın ikinci albümü “Aacayipsin” Türkiye’de 1994 yılında, almanya’da 1996 yılında, Rusya’da ise 1998 yılında yayımlandı. 1995 yılında, 1. Kral TV Video Müzik Ödülleri’nde En İyi Pop Müzik Erkek Sanatçı ödülüne layık görüldü. Albümü 2,5 milyon sattı. Aynı albümde bulunan “Hepsi senin mi” şarkısı En iyi Söz, en iyi Beste, En İyi Şarkı ödüllerini kazandı. Aynı dönemde Tarkan ABD’ye yerleşti.

Tarkan 1997 yılında kendi plak şirketi olan Hitt Müzik’i kurdu ve aynı yıl içerisinde üçüncü albümü olan Ölürüm Sana albümü piyasaya çıktı. Diğer albümlerde olduğu gibi, bunda da birçok söz ve bestesi yine kendisine aitti. Yine albümdeki bütün şarkıları beğenildi. Fakat özellikle “Şımarık” şarkısı uluslararası bir üne kavuştu. Listelerde Belçika’da 1.numaraya, Norveç’te 2.numaraya, Hollanda, İsviçre, Fransa, İsveç gibi ülkelerde 3.sıraya kadar yükseldi. Birçok yabancı şarkıcı tarafından da yeniden seslendirildi.

2001 Mayıs ayında “Kuzu kuzu” single’ı satışa sunan Tarkan, aynı yıl Temmuz ayında dördüncü albümü Karma’yı yayımladı. Yine yüksek satış rakamları, birçok müzik ödülünü bu albümle aldı. 2002 yılında Özgürlük içimizde ve Bir Oluruz Yolunda isimli single şarkılarını da yayımladı.

2003 yılında Dudu albümü yayımlanan Tarkan, Türkiye dışında, Ukrayna, Japonya ve Rusya’da da albümünü satışa sundu. Bu albüm de hem ulusal anlamda, hem de uluslararası anlamda birçok beğeni topladı. Bu albümle 2004 yılında 10. Kral TV Video Müzik Ödülleri’nden En iyi Pop Müzik Erkek sanatçı Ödülünü kazandı.

7 Nisan 2006 yılında Tarkan’ın ilk İngilizce albümü yayınlandı. Türkiye’de çok fazla sevilmese de yurt dışında satış rekorları kıran ve müzik listelerinde üst sıralara taşınan bir albüm oldu. Özellikle Almanya, İsviçre ve Avusturya’da çok sevildi ve haftalarca müzik listelerinde kaldı.

23 Aralık 2007 tarihinde altıncı albümü olan Metamorfoz albümünü yayımlayan Tarkan, albümdeki şarkıların tamamının sözlerini kendisi yazdı. 7 tanesinin de bestesini kendisi yaptı. Albümü 2 disk olarak yayımladı ve bir tanesi parçaların sadece remix versiyonlarını içeriyordu. Özellikle dünyaca ünlü DJ Tiesto’nun da remix yapımcısı olarak albümde yer alması, müzik dünyasının dikkatini çekti. Albüm 200 bin sattı.

Tarkan, Temmuz 2010 tarihinde Adını Kalbime Yaz isimli yedinci albümünü yayımladı. Toplamda 355 bin satan albüm, yine birçok kategoride, birçok ödüle layık görüldü. 2011 yılında yapılan bir araştırmaya göre Türk kullanıcıların Google’da en çok arattığı sanatçı olduğu duyuruldu. Yaptığı albümlerin yanı sıra, birçok sanatçının albümünde konuk sanatçı olarak yer aldı. Özellikle anma için yapılan birçok albümde, birçok şarkıyı seslendirdi.

11 Mart 2016 tarihinde Ahde Vefa isimli dokuzuncu albümünü yayınlayan Tarkan, bu albümde sadece Türk Sanat müziği parçalarına yer verdi. Satışa sunulduğu ilk haftada 170 bin satarak satıış rekoruna imza attı.

15 Haziran 2017 tarihinde 10 isimli onuncu albümünü yayımladı. 14 şarkının olduğu albümde şarkının klipini Yolla isimli şarkıya çekti. Yine birçok listede ilk sıraya oturan bu albümde birçok şarkıya klip çekildi.

Son olarak da 17 Şubat 2022 tarihinde “Geççek” adlı single ile yeni şarkısını yayınladı.