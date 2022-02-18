Tarkan kimdir? Tarkan Tevetoğlu nereli ve kaç yaşında?
1990’lı yılların başından itibaren hem Türkiye’de, hem de Avrupa’da tanınan, sürekli olarak müzik listelerinin ve dinlenme oranlarının yüksekliği ile bilinen Tarkan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?
Tarkan’ın hayatı
Tarkan Tevetoğlu, 17 Ekim 1972
yılında, Ali ve Neşe Tevetoğlu çiftinin oğlu olarak dünyaya geldi. Aslen Rize, İkizdereli
olan Tarkan, Batı Almanya’nın Renanya-Palatina eyaletinde bulunan Alzey
kasan-basında doğdu ve çocukluğunu burada geçirdi. Neşe Tevetoğlu okuduğu bir
çizgi roman karakterinden etkilenerek oğluna Tarkan adını vermiştir. Toplam 6
kardeş olan Tevetoğlu ailesi 1986 yılında Türkiye’ye gelerek Kocaeli’nin
Karamürsel ilçesine yerleşti. Çocuk yaştan itibaren müziğe olan ilgisinden
kaynaklı olarak lise eğitimi alırken aynı zamanda Karamürsel İleri Musiki
Derneği’nde Sanat müziği eğitimi almaya başladı.
İlerleyen yıllarda Tevetoğlu
ailesi İstanbul’a yerleşince müzik eğitimine Üsküdar Musiki Cemiyetinde devam
etti. Aynı zamanda çeşitli mekanlarda da sahne alan Tarkan, lise bittikten
sonra üniversitede istediği bölümü kazanamayınca Almanya’ya dönmeye karar
verdi. Almanya’ya gitme planları yaptığı sırada, İstanbul Plak şirketinin
sahibi olan Mehmet Söğütoğlu ile tanıştı ve bir albüm anlaşması imzaladılar.
Tarkan’ın müzik kariyeri de bu şekilde başlamış oldu.
Şuan 49 yaşında olan ünlü şarkıcı
29 Nisan 2016 tarihinde Pınar Dilek ile hayatını birleştirdi. 12 Temmuz 2018
tarihinde baba olan Tarkan’ın Liya adında bir kızı var.
Tarkan’ın müzik kariyeri
Tarkan’ın ilk albümü “Yine Sensiz”26
Aralık 1992 tarihinde çıktı. Kaset olarak satışa çıkan albümde 3 şarkının
sözlerini kendisi yazdı. 3 şarkının da bestesini yapan Tarkan “Kıl oldum”
şarkısı ile çıkış yaptı. 18 Haziran 1993 yılında albüme 3 farklı versiyon
ekleyerek, CD halinde yeniden satışa çıkardı. Albüm toplamda 700 bin satış
yaptı.
Tarkan’ın ikinci albümü “Aacayipsin”
Türkiye’de 1994 yılında, almanya’da 1996 yılında, Rusya’da ise 1998 yılında
yayımlandı. 1995 yılında, 1. Kral TV Video Müzik Ödülleri’nde En İyi Pop Müzik
Erkek Sanatçı ödülüne layık görüldü. Albümü 2,5 milyon sattı. Aynı albümde
bulunan “Hepsi senin mi” şarkısı En iyi Söz, en iyi Beste, En İyi Şarkı
ödüllerini kazandı. Aynı dönemde Tarkan ABD’ye yerleşti.
Tarkan 1997 yılında kendi plak
şirketi olan Hitt Müzik’i kurdu ve aynı yıl içerisinde üçüncü albümü olan Ölürüm
Sana albümü piyasaya çıktı. Diğer albümlerde olduğu gibi, bunda da birçok söz
ve bestesi yine kendisine aitti. Yine albümdeki bütün şarkıları beğenildi.
Fakat özellikle “Şımarık” şarkısı uluslararası bir üne kavuştu. Listelerde
Belçika’da 1.numaraya, Norveç’te 2.numaraya, Hollanda, İsviçre, Fransa, İsveç
gibi ülkelerde 3.sıraya kadar yükseldi. Birçok yabancı şarkıcı tarafından da
yeniden seslendirildi.
2001 Mayıs ayında “Kuzu kuzu”
single’ı satışa sunan Tarkan, aynı yıl Temmuz ayında dördüncü albümü Karma’yı
yayımladı. Yine yüksek satış rakamları, birçok müzik ödülünü bu albümle aldı.
2002 yılında Özgürlük içimizde ve Bir Oluruz Yolunda isimli single şarkılarını
da yayımladı.
2003 yılında Dudu albümü
yayımlanan Tarkan, Türkiye dışında, Ukrayna, Japonya ve Rusya’da da albümünü satışa
sundu. Bu albüm de hem ulusal anlamda, hem de uluslararası anlamda birçok beğeni
topladı. Bu albümle 2004 yılında 10. Kral TV Video Müzik Ödülleri’nden En iyi
Pop Müzik Erkek sanatçı Ödülünü kazandı.
7 Nisan 2006 yılında Tarkan’ın
ilk İngilizce albümü yayınlandı. Türkiye’de çok fazla sevilmese de yurt dışında
satış rekorları kıran ve müzik listelerinde üst sıralara taşınan bir albüm
oldu. Özellikle Almanya, İsviçre ve Avusturya’da çok sevildi ve haftalarca müzik
listelerinde kaldı.
23 Aralık 2007 tarihinde altıncı
albümü olan Metamorfoz albümünü yayımlayan Tarkan, albümdeki şarkıların
tamamının sözlerini kendisi yazdı. 7 tanesinin de bestesini kendisi yaptı. Albümü
2 disk olarak yayımladı ve bir tanesi parçaların sadece remix versiyonlarını
içeriyordu. Özellikle dünyaca ünlü DJ Tiesto’nun da remix yapımcısı olarak
albümde yer alması, müzik dünyasının dikkatini çekti. Albüm 200 bin sattı.
Tarkan, Temmuz 2010 tarihinde
Adını Kalbime Yaz isimli yedinci albümünü yayımladı. Toplamda 355 bin satan
albüm, yine birçok kategoride, birçok ödüle layık görüldü. 2011 yılında yapılan
bir araştırmaya göre Türk kullanıcıların Google’da en çok arattığı sanatçı olduğu
duyuruldu. Yaptığı albümlerin yanı sıra, birçok sanatçının albümünde konuk
sanatçı olarak yer aldı. Özellikle anma için yapılan birçok albümde, birçok
şarkıyı seslendirdi.
11 Mart 2016 tarihinde Ahde Vefa
isimli dokuzuncu albümünü yayınlayan Tarkan, bu albümde sadece Türk Sanat müziği
parçalarına yer verdi. Satışa sunulduğu ilk haftada 170 bin satarak satıış
rekoruna imza attı.
15 Haziran 2017 tarihinde 10
isimli onuncu albümünü yayımladı. 14 şarkının olduğu albümde şarkının klipini Yolla
isimli şarkıya çekti. Yine birçok listede ilk sıraya oturan bu albümde birçok
şarkıya klip çekildi.
Son olarak da 17 Şubat 2022
tarihinde “Geççek” adlı single ile yeni şarkısını yayınladı.
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