Tarkan ve Gülşen'den tutuklanan gençler için mesaj

Yayınlanma: 30.03.2025 - 23:58

Güncelleme: 30.03.2025 - 23:58

İBB Başkanı İmamoğlu'nun tutukluluğuna tepki göstermek ve İmamoğlu'na destek olmak isteyen milyonlarca vatandaş sokaklara döküldü. Protestolara yönelik yapılan operasyonlarda çoğunluğu üniversite öğrencisi olan 268 kişi tutuklandı.

Ünlüler de bayramda gençlerin aileleri ile olması gerektiğini vurgulayan paylaşımlarda bulundu. Bunlardan biri de şarkıcı Gülşen oldu.

Gülşen, "Sarılıp sımsıkı kucaklaşmak, birbirimizi sevip sayıp duyup anlamak, huzur, bir aradalık varsa asıl o zaman her gün bayram değil midir her birimize? İçim buruk, neşem yok, tadım tuzum hiç yok. Ama umudum var. Hem de kocaman. En çok geleceğimizi ışığa boğacak olan pırıl pırıl gençliği sesinden, büyüklerimi ellerinden küçüklerimi gözlerinden cennet vatanımızı karış karış toprağından öperim..." ifadelerini kullanarak tutuklamalara dikkat çekti.

Dün yaptığı paylaşımla tutuklu gençlerin serbest bırakılmasını talep eden Tarkan, bugün de "Vereceksen huzur ver" şarkısı ile bir paylaşımda bulundu.

Tarkan videolu paylaşımına "Bu bayramda buruk içimiz. Yüzümüzün güldüğü, kalplerimizin sevinçle, ümitle dolduğu huzurlu bayramlara" notunu düştü.