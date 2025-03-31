Ercan Kesal'den tutuklu gençler için bayram paylaşımı

Yayınlanma: 31.03.2025 - 00:47

Güncelleme: 31.03.2025 - 00:53

Ünlü oyuncu Ercan Kesal Şeker Bayramı'nın birinci gününde tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için yapılan protestolarda tutuklanan gençler için mesaj verdi.

''BİRİLERİNE SÖYLEYİN!''

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kesal şu ifadeleri kullandı:

''Birilerine söyleyin!

Eduardo Galeano’nun her okuduğumda içimi titreten bir hikayesi vardır. Managuz’da bir çocuk hastanesinde yılbaşı öncesi tüm çalışanlar ve doktorlar erkenden evlerine gitmişlerdir. Son kontrollerini yapıp evine gitmeye hazırlanan hastane müdürü Dr.Fernando, koridorda bir ayak sesi duyar. Dönüp bakınca hasta çocuklardan birinin peşinden geldiğini görür. Loş ışıkta sessizce gelen bu kara bahtlı, kimsesiz çocuğu tanır. Hasta çocuğun artık ölümle kırışmış olan yüzüne ve belki de izin almak ister gibi kıpırdayan gözlerine bakar bir süre. Hasta çocuk ellerini uzatır doktora ve “birilerine söyleyin…” diye fısıldar, “birilerine söyleyin benim burada olduğumu.

Bugün 30 Mart 2025. Bayramın ilk günü. Bayramı ailelerinden uzakta yaşayan 301 çocuk var içerde...Birilerine söyleyin!''