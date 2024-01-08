Yayınlanma: 08.01.2024 - 12:45

Güncelleme: 08.01.2024 - 12:48

Davanın 7'inci duruşmasına İçişleri Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekilleri ve TTM vekilleri katıldı.

Duruşmaya dernek gönüllülerinin yanı sıra derneğin kapatılmasını isteyen bazı AKP'liler ile eski AKP Milletvekili Metin Külünk de izleyici olarak katıldı.

AB Türkiye Delagasyonu da davayı takip etti. Mahkeme, talep edilen ek bilirkişi raporunun geldiğini belirtti.

“KAPATILMASI İÇİN KANIT YOK”

Dernek avukatı Sermin Cansu Demir, sosyal medya paylaşımlarının bağlamından koparıldığını savunarak, Birleşmiş Milletler Çocuk Komitesi'nin Türkiye hakkındaki raporunda; "Çocuk haklarını savunan STK’ların üzerinde baskılar sona erdirilmeli" ifadelerine yer verildiğini belirtti. Avukat Demir, "Biz kimsenin nefretini beslemek için burada değiliz. Derneğin kapatılmasına dair delil, beyan, belge yok" şeklinde konuştu.

“CİNSEL YÖNELİM DEĞİŞİKLİĞİ KABUL EDİLEMEZ”

Dava sonucunda verilecek karardan etkilenme ihtimali olduğunu düşünen ve bu nedenle davaya müdahil olmak isteyen Hüseyin Hacıoğlu isimli kişinin avukatı, cinsel yönelime dair değişikliklerin kabul edilemez olduğunu söyleyerek, müdahillik taleplerinin kabul edilmesini istedi. Avukat, ayrıca Milat Gazetesi Ankara Temsilcisi Özlem Doğan'ın da tanık olarak dinlenilmesini istedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme, dosyaya müdahillik talebinde bulunan şahsın talebini reddederek, dernek hakkında devam eden soruşturma dosyalarının akıbetlerinin sorulmasına karar vererek, duruşmayı 6 Mayıs 2024'e erteledi.

DAVANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan davanamede, derneğin 'kanuna ve ahlaka aykırı' hale geldiği iddiası yer alıyor. Davanamede yer alan dernekler denetçilerinin raporunda derneğin, LGBTİ+’larla ilgili ifadeleri hukuka aykırı ve ayrımcı bir şekilde 'müstehcenlik' olarak yer alırken; LGBTİ+’ların temel hak ve özgürlükleri de 'toplumda kısaca LGBTİ olarak bilinen kişilerin cinsel eğilimlerini normalleştirmek suretiyle çocukların cinsel kimliklerini etkilemeye çalışması' ifadeleri ile derneğin feshi isteniyor.

PROVOKASYON GİRİŞİMİ

Dava çıkışında aralarında eski AKP Milletvekili Metin Külünk'ün de bulunduğu bir grup AKP'li, mahkeme önünde dernek üye ve gönüllülerine sözlü tacizde bulundu. AKP'li gruptan kim olduğu öğrenilemeyen bir şahıs ise kendilerini uzaklaştırmaya çalışan polis memuruna hakarette bulunarak, TTM üyelerine karşı sözlü tacizlerini sürdürdü. AKP'li grup, adliyede görevli polis memurları ile güvenlik görevlileri tarafından mahkeme önünden uzaklaştırılırken, Özlem Doğan'ın da dernek üyelerine bağırarak parmak sallayıp tehdit ettiği görüldü.

“TTM UMUDU BÜYÜTÜYOR”

Duruşma öncesi adliye önünde basın açıklaması yapan TTM Gönüllüsü Naci Emre Boran, şu ifadeleri kullandı:

"Bugu¨n burada Tarlabas¸ı Toplumunu Destekleme Dernegˆi -bilinen adıyla Tarlabas¸ı Toplum Merkezi'ne- 'hukuka ve ahlaka aykırılık' gerekc¸eleriyle ac¸ılan 'dernegˆin feshi' davasının 7. durus¸ması ic¸in bir aradayız.

Yaklas¸ık 2,5 yıldır hukuksuz ve hic¸bir gerc¸ekligˆi olmayan iddialarla biz, c¸ocuk ve insan hakları mu¨cadelesi verenleri, hak ihllalerine kars¸ı duranları, ses c¸ıkaranları, Tarlabas¸ı’nda ve du¨nyada bas¸ka bir du¨nyanın mu¨mku¨n oldugˆuna inanıp bunun ic¸in emek veren bizleri susturmaya ve korkutmaya c¸alıs¸ıyorlar.

Bu uzun yolda bizi yalnız bırakmayan, destegˆini ve dayanıs¸masını her zaman hissettigˆimiz sizlere tes¸ekku¨r ederiz. Nes¸enin, saygının, umudun ve nezaketin her an hissedildigˆi Tarlabas¸ı Toplum Merkezi’nin, bahsi gec¸en suc¸ları is¸lemedigˆi, bu suc¸ları yoktan var edenler tarafından dahi biliniyor olmasına ragˆmen, TTM yine bu asılsız suc¸lamalar nedeniyle kapatılma tehdidi altındadır. Fakat bu suc¸ları yoktan var edenler, s¸unu da bilmelilerdir ki; TTM yalnızca bir tas¸ duvardan ibaret degˆildir. TTM insan haklarının ihlal eden ve tu¨m kırılgan gruplara yas¸amın her alanını daraltmaya c¸alıs¸anlara kars¸ı, hergu¨n kendisini de umudunu da bu¨yu¨tmektedir.

17 yıldır Tarlabas¸ı’ndaki tu¨m kırılgan grupların ihtiyac¸ duydugˆu gu¨venli alanı Tarlabas¸ı’nda yas¸atmaya c¸alıs¸an bizler, hak ihlallerine ve s¸iddete maruz bırakılan c¸ocukların, kadınların ve LGBTI·+ların yas¸amlarını savunmak, bir arada yas¸amı ve dayanıs¸mayı bu¨yu¨tmek ic¸in, bir kez daha yineliyoruz; Tarlabas¸ı Toplum Merkezi Kapatılamaz!"