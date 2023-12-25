Şehidin ailesinden provokasyona tepki: Özgür bey bizim ailenin çocuğu, bunlar hazırlanmış bir tezgah

Yayınlanma: 25.12.2023 - 16:07

Güncelleme: 25.12.2023 - 16:07

Kuzey Irak'ta terör saldırısı sonucu şehit olan Enes Budak'ın Manisa'daki cenaze namazı, bir grubun provokasyonuna sahne oldu. Cenaze namazına gelen CHP lideri Özgür Özel, burada sözkonusu grup tarafından yuhalandı. CHP’li Özel, korumaları eşliğinde cenaze namazının kılınacağı alana güçlükle girdi. Caminin bahçesine giren Özel burada da “Özgür dışarı” sloganı ile karşılaştı.



Cenazede yaşananlarla ilgili 10Haber’e konuşan Şehit Enes Budak’ın amcası Kenan Budak ise, “Protestolarla ailemizin ilgisi olamaz. Özgür Bey bizim ailenin de çocuğudur. Kim yaptıysa kınıyoruz, lanetliyoruz” dedi.

"HAZIRLANMIŞ BİR TEZGAH"

Kenan Budak yaşananlarla ilgili şunları söyledi:

“Protestoların ailemiz ile ilgili olamaz. ‘Şehidin babası tepki gösterdi’ diye yazanlar olmuş. Bunların hepsi yalan. Özgür Bey bizim ailenin de çocuğudur, Manisa’nın da çocuğudur. Onunla da gurur duyarız. Biz ailede kesinlikle böyle bir şey olmaz. Zaten örf ve adetlerimizde böyle şeyler yok. Sadece şehit cenazesinde değil, normal bir cenazede bile kavga, gürültü olmaz, yakışmıyor. Bu yapanları kınıyoruz. Bu ülkemize, insanlığımıza, şehide karşı saygısızlıktır. Bunlar hazırlanmış bir tezgah. Kimlerin yaptığını bilen biliyor. Biz böyle bir şey beklemiyorduk. Akhisar’da Sayın Vali, Özgür Bey hep birlikte oturuyorduk, çok güzel şeyler söyledi herkes. AK Partili, CHP’li ya da MHP’li buraya geldiğinde biz çiçek uzatırız, yemek yediririz. Yapılanlar yanlıştı. Kim yaptıysa lanetliyoruz.”