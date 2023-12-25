Özel’e şehit cenazesinde provokasyon: CHP’den tepki geldi

Yayınlanma: 25.12.2023 - 10:57

Güncelleme: 25.12.2023 - 10:57

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde 12 asker şehit oldu. Saldırıda şehit olan askerler için Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Burada düzenlenen törenin ardından şehitlerin naaşı, memleketlerine uğurlandı.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak'ın naaşı da memleketi Manisa'ya getirildi. Şehit Er Enis Budak'ın cenazesi Saruhan Bey Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazeye CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı. Özel’in cenazenin kılınacağı camiye gelmesinin ardından bir grup tarafından protesto edildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, söz konusu duruma sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Zeybek şu ifadeleri kullandı:

“Genel Başkanımız Sn. @eczozgurozel‘e Manisa’da, şehidimizin cenazesinde kurgulanmaya çalışılan provokasyon girişimini kınıyorum!

Bu tepkilerin muhatapları “3-5 Mehmet öldü diye Meclis toplanmaz” diyenler ve şehitlerimize “kelle” diyenler olmalıdır.

Şehit veriyoruz, badanasız, boyasız, briket evlere koca koca bayraklar asıyoruz sonra Meclis'te bildiri yayınlıyoruz! Cumhurbaşkanı da şehidimizin tabutuna elini koyup elinde mikrofonla siyaset yapıyor ve bir sonraki terör olayına kadar konu kapanıyor. Biz artık burada yokuz!

Bugün şehit varsa sorumluluk bu ülkeyi 21 yıldır yönetenlerdedir. Sorgulayacağız.”