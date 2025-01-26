Tarlada çalışırken kalp krizi geçirdi: Hayatını kaybetti
Mardin'in Dargeçit ilçesinde tarlasında çalışırken kalp krizi geçiren Haci Şükrü Kaplan (80) hayatını kaybetti.
Olay, dün akşam saatlerinde Dargeçit ilçesinde meydana geldi. Haci Şükrü Kaplan, ilçe çıkışında bulunan tarlasında çalışmak üzere öğle saatlerinde evinden çıktı.
Akşam evine dönmeyen Kaplan'ın yakınları durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Kaplan'ın yerde hareketsiz yattığını gördü. Kontrolde, Kaplan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kaplan'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek ilçe mezarlığında toprağa verildi.
Etiketler: #mardin #kalp krizi #Tarla
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