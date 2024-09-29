Tarlada çalışırken sırtına isabet eden yorgun mermiyle yaralandı

Niğde'de patates tarlasında çalışırken sırtına yorgun mermi isabet eden Mustafa Şahin (24) yaralandı.

Tarlada çalışırken sırtına isabet eden yorgun mermiyle yaralandı
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DHA
Yayınlanma: 29.09.2024 - 16:14

Olay, saat 14.30 sıralarında Karaatlı beldesinde meydana geldi. Patates tarlasında çalışan Mustafa Şahin, bir sokak düğününde havaya ateşlendiği tahmin edilen bir yorgun mermiyle sırtından yaralandı. İhbar üzerine tarlaya gelen sağlık ekipleri, Şahin'i, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Şahin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


Etiketler: #Tarla #yorgun mermi

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