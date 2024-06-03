Tarlada çapa yapan kadın yorgun merminin isabet etmesiyle yaralandı

Afyonkarahisar’da tarlada çapa yapan bir kadın sırtından yorgun merminin isabet etmesi sonucu yaralanarak hastanelik oldu.

İHA
Yayınlanma: 03.06.2024 - 10:11
Tarlada çapa yapan kadın yorgun merminin isabet etmesiyle yaralandı
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Olay, merkeze bağlı Fethibey beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tarlada çapa yapan H.A., isimli kadın sırtında bir acı hissederek yere yığıldı.

H.A.’nın durumunu gören çevredekilerin 112 Acil servise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kadını ambulans ile hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan müdahalede kadının yorgun mermi ile yaralandığı belirlendi.

Olayın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.


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