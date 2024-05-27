'Yorgun mermi' isabet eden 13 yaşındaki çocuk yaralandı

Yayınlanma: 27.05.2024 - 10:17

Güncelleme: 27.05.2024 - 10:24

Olay saat 13.30 sıralarında Sultanbeyli Hamidiye Mahallesi Eyyubi Caddesi'nde meydana geldi. 13 yaşındaki Semih A. fırından simit aldıktan sonra evine gitmek üzere caddede yürümeye başladı.

Bu sırada yolda ilerleyen düğün konvoyundan havaya ateş açıldı. Tabancadan çıkan yorgun mermi Semih A.‘nın koluna isabet ederek çocuğun yaralanmasına neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Haberi alan Semih A.'nın anne ve babası da olay yerine geldi.

Kolundan yaralanan Semih A. ambulansla Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Diğer yandan park halindeki 1 aracın üzerinde de 2 adet mermi çekirdeği bulundu.