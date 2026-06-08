Cumhuriyet Gazetesi Logo
Tarlada yaralanan genç kadın hayatını kaybetti

Tarlada yaralanan genç kadın hayatını kaybetti

8.06.2026 09:20:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
Tarlada yaralanan genç kadın hayatını kaybetti

Mersin’in Tarsus ilçesinde silahla yaralandığı bildirilen 24 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Olay, Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Egemen Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, 24 yaşındaki Rana Süleyman tarlada topladığı otları yaktığı sırada karın bölgesinden silahla yaralandı.

Durumdan haberdar olanların haber vermesi üzerine yaralı kadın, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Genç kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kadının kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi işlemlerinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İlgili Konular: #Mersin #silah