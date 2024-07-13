Tarlasından evine dönen çiftçi kazada hayatını kaybetti

Denizli’de meydana gelen trafik kazasında, ana yoldan gelen otomobil, tali yoldan ana yola bağlanmak isteyen motosiklete çarptı. Çarpışmanın etlisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 13.07.2024 - 11:20
Tarlasından evine dönen çiftçi kazada hayatını kaybetti
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Denizli’nin Acıpayam ilçesi Apa Mahallesi'nde tarlasından evine gitmek için tali yoldan ana yola bağlanmak isteyen Refik Yol’a Acıpayam-Burdur kara yolundan seyir eden M.Y kontrolündeki otomobil çarptı.

Çarpışmanın etkiyle Refik Yol yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Refik Yol’un hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobil sürücüsü M.Y. göz altına alınırken Refik Yol’un cansız bedeni morga nakledildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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